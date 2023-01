Captan a militares armados fuera de Metro Polanco tras incidente

CIUDAD DE MÉXICO.- Militares armados y personal de la Guardia Nacional (GN) se presentaron en los alrededores de la estación del Metro Polanco, donde dos vagones de un convoy se separaron la tarde de este domingo, por lo que el servicio se suspendió, aunque de acuerdo con las autoridades capitalinas no hubo lesionados.

Afuera, el despliegue de militares, que duró menos de 10 minutos, causó controversia: “No entiendo para qué están aquí, si pueden atender otros problemas más graves de seguridad. ¿Si hay un corto circuito, o como ahora, el vagón se despega, ellos lo van a arreglar, lo van a solucionar rápido? Esas cosas son las que uno no entiende”, cuestiona Mariana, una de las usuarias de la Línea 7 que de momento está sin servicio.

Al lugar también arribaron peritos y personal de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía Capitalina. La dependencia en un comunicado de prensa detalló que ya inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, al tiempo que los usuarios descartan que sea “un complot” lo que sucede en las diversas líneas de este sistema de transporte.

“No creo que sea un complot o que se afecte de manera intencional como dicen las autoridades, creo que lo que pasa es falta de mantenimiento y de atención a este servicio, lo que hay que saber es dónde está todo el dinero destinado al mantenimiento o desde cuando no se atiende”, dijo Ramiro, quien caminaba en los alrededores del lugar.

Consultada por EL UNIVERSAL, La Secretaría de la Defensa Nacional dijo que, por protocolo, los soldados se apostaron en el lugar, en tanto hay coordinación con el gobierno de la Ciudad.

“De no existir complicación y de no requerirlos la autoridad competente, proceden a retiraste”.