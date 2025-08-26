Capitán de la Marina Raúl Sánchez Labrada espera sentencia condenatoria por homicidio calificado

• La víctima es el ingeniero Armando Humberto del Bosque Villareal, egresado del Tec de Monterrey • Actualmente el Capitán y 3 marineros cumplen sentencias por Desaparición Forzada • Otro marinero “se suicidó” en el Campo Militar Número 1 durante el juicio

COMUNICADO DE PRENSA

Nuevo Laredo, Tam.- En su desesperación por enfrentar una condena que lo mantendría de por vida en una prisión militar, el Capitán de la Marina Raúl Sánchez Labrada ha intensificado una campaña de desinformación para sorprender a periodistas y ciudadanos intentando hacerse la víctima de la desaparición forzada del ingeniero Armando Humberto del Bosque Villareal ocurrido el 3 de agosto del 2013 en el poblado de Colombia, Nuevo León.

Aprovechando sus influencias como integrante de la Marina Armada de México, Sánchez Labrada ha ofrecido varias entrevistas dentro del Campo Militar Número 1 en donde actualmente se encuentra preso, pero sin tomar en cuenta a sus compañeros procesados que no gozan de los mismos beneficios y privilegios.

Algunas de las mentiras y omisiones que el Capitán Sánchez Labrada ha difundido a través de diferentes medios de comunicación, reporteros progubernamentales y comentaristas de redes sociales son las siguientes:

1.- Desea salir de prisión demostrando su “Inocencia”. La realidad es que enfrenta una Sentencia Firme por Desaparición Forzada de 9 años y cuatro meses de prisión dentro del Proceso Penal 9/2021 con calidad de penalmente responsable junto a los marineros Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo Camarillas y Eliseo Sánchez Padrón.

Otro de los marinos Renato Juárez Arellanes murió dentro del Campo Militar Número Uno en un aparente “suicidio”. Sus familiares consideran que fue silenciado por querer denunciar al capitán Sánchez Labrada.

Para el cumplimiento total de esta sentencia antes deberán realizarse las siguientes acciones: Reparación del Daño, Disculpa Pública por parte de la Secretaría de Marina y la instalación de un Memorial que honre la honorabilidad de la víctima Armando Humberto del Bosque Villareal. Ninguna de estas acciones se ha realizado hasta el momento.

2.- Actualmente Sánchez Labrada enfrenta el proceso penal 33/2024 en el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Monterrey, Nuevo León por el delito de Homicidio Calificado de la misma víctima, el ingeniero Armando Humberto del Bosque Villareal, cuyos restos fueron localizados con un disparo en la parte posterior de su cabeza el 3 de octubre del mismo año en el interior del rancho Santa Cecilia, a menos de dos kilómetros de la Base de Operaciones que la Secretaría de Marina instaló en dicha comunidad y cuyo responsable era Sánchez Labrada.

El acusado y sus tres compañeros apelaron el Auto de Formal Prisión en su contra y es la resolución que espera favorable Sánchez Labrada pero con muy pocas posibilidades de éxito, pues su defensa no aportó nuevas evidencias a su favor.

A manera de antecedente es importante recordar que en sesión pública del 21 de febrero del 2024 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la protección de la justicia federal al capitán Raúl Sánchez Labrada y tres marineros que promovieron un amparo directo registrado con el número 5/2023 en contra de la sentencia reducida ante el Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Distrito.

Con esta campaña de mentiras en medios de comunicación y comentaristas de redes sociales Sánchez Labrada tiene la intención es negociar su libertad y dejar a sus compañeros en prisión como “chivos expiatorios”.

3. El 21 de marzo del 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación11/2016 al entonces secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, luego de acreditar la desaparición forzada y ejecución arbitraria de Armando Humberto del Bosque Villareal, por parte del entonces capitán de la Marina Raúl Sánchez Labrada misma que fue aceptada por la institución naval y tres años después se le dio total cumplimiento.

4. Sánchez Labrada ha cambiado de asesor jurídico al menos en cuatro ocasiones por no aceptar la realidad de los hechos que lo mantienen en prisión: es un individuo sentenciado por desaparición forzada y no está en juego su presunta inocencia. Su primer juicio Proceso Penal 9/2021 es cosa juzgada y además la Secretaría de Marina deberá proceder a la destitución de Raúl Sánchez Labrada como Capitán de la Marina por ser penalmente responsable del delito de Desaparición Forzada de Personas.

5.- Hasta el momento el ex capitán Raúl Sánchez Labrada, sus asesores jurídicos ni sus voceros fantasiosos han formalizado acusación alguna en contra de los agentes del Ministerio Público de la Federación (FGR) que supuestamente se prestaron para integrar una averiguación previa penal dolosa e inconstitucional en su contra.

6. Imágenes de la víctima de desaparición forzada Ingeniero Armando Humberto del Bosque Villareal.

Responsable del Comunicado: Raymundo Ramos Vázquez