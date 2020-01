Capasits registró 85 nuevos contagios de VIH Sida

NUEVO LAREDO TAM.- Al concluir el año 2019, por lo menos en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de Sida y de Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), ubicado en Río Niger, Voluntad y Trabajo III, se registraron 85 nuevos casos de personas infectadas con el VIH Sida.

El doctor Juan Francisco Ortiz Brizuela, director de este centro, manifestó que al menos 7 de cada 10 personas infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida son hombres, adultos jóvenes de 25 a 45 años de edad, aunque se han tenido casos en menores de 17 años.

“En el año 2019 registramos 85 nuevos casos, de los cuales el 25 por ciento son mujeres, por lo que en total bajo tratamiento tenemos 310 pacientes, pero se considera que en Nuevo Laredo hay más de 700 personas infectadas, y en tratamiento en las diversas coberturas de salud”, indicó.

Añadió que aún y cuando tienen el ingreso de más mujeres en el Capasits, predominan los hombres con esta enfermeda. Añadió que en este año perdieron la vida contra esta enfermedad 15 neolaredenses, ya que cuando fueron diagnosticados era demasiado tarde.

Destacó que aunque estadísticamente van 16 fallecimientos, el último caso fue un joven de 17 años, pero que no se logró confirmar a través del Capasits, ya que no tenía control alguno, siendo estas las consecuencias de no llevar a cabo el tratamiento adecuado y de manera continua.

Reveló que la gran mayoría de los pacientes se encuentran entre los 25 y 45 años, el resto de las edades en menor proporción, lo que preocupa a la Secretaría de Salud ya que son personas jóvenes en edad reproductiva, quienes cada día se contagian más.

Reconoció que pese a las acciones preventivas en las secundarias, preparatorias y universidades se siguen registrando casos nuevos de personas cada vez más jóvenes con este virus, por el hecho de que no se cuidan pensando que nunca podrán ser presas del VIH Sida. “Esto es por la falta de respeto a su cuerpo, y conciencia por el cuidado de su salud para evitar el contagio de esta enfermedad entre los neolaredenses”, dijo.