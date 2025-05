Cannes otorga la Palma de Oro al drama iraní de venganza “It Was Just an Accident”

Otorgando el premio principal del festival a un director que tuvo prohibido salir de Irán durante más de 15 años

El director iraní Jafar Panahi, acepta la Palma de Oro por la película "It Was Just an Accident" en el 78º Festival Internacional de Cine, Cannes, sur de Francia, el 24 de mayo de 2025. (Foto de Joel C Ryan/Invision/AP)

AP