¡”Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin llegaron a Las Vegas!

CIUDAD DE MÉXICO.- El majestuoso y legendario león del MGM en Las Vegas, Nevada fue testigo de la llegada de Saúl Álvarez y Gennadyi Golovkin para su tercer encuentro en el T-Mobile Arena este 17 de septiembre.

Mariachi, prensa internacional, muchos mexicanos y un ambiente entre tenso y de fiesta fue el que se respiraba durante lo que se conoce en inglés como los “Grand Arrivals”, una vieja tradición de darle la bienvenida a los protagonistas de las veladas del fin de semana del 5 de mayo y del 15 de septiembre, una fecha que sin duda es la mas grande en el boxeo mundial.

En punto de las 13:00 horas (tiempo de Las Vegas) hizo su aparición GGG vestido de manera relajada con un pants azul y gorra, sus palabras fueron simpáticas y parte de ellas en español, pues cuando le preguntaron acerca del cambio de división y el proceso de subir de las 160 libras a las 168, muy relajado mencionó lo siguiente: “Un poco mas de tacos. Eso, nada mas”.?”Canelo” fue el segundo en aparecer en al magno escenario de Las Vegas, acompañado de Eddy y “Chepo” Reynoso y un numeroso sequito mismo que incluye a los nuevos prospectos del Canelo TEAM. Sorprendió gratamente el que Saúl Álvarez inmediatamente cuando recibió la primera pregunta ni tardío, ni perezoso contesto lo siguiente: “Voy a contestar en español, pues aquí hay puro mexicano”, y la respuesta de la “mexicanada” que se dio cita para recibir a su campeón era de algarabía y agradecimiento, pues si bien, mucho mexicano que vive en los Estados Unidos habla perfectamente el inglés, ellos nunca olvidan sus raíces mexicanas, por eso agradecieron en grande el gesto de Canelo.

Ya en una suite designada para las charlas con “Canelo” y GGG, conversamos por separado con el campeón unificado de las 160 libras y con el monarca indiscutido de los supermedianos. Destaco el que GGG no rebasó líneas y me dijo que esperaba a un “Canelo” muy peligroso y hambriento, que seguramente no cometería errores. Golovkin sabe que Álvarez es una fiera herida.

Por su parte, “Canelo” fue contundente al reiterar que va a buscar noquearlo, sabe que no lo puede prometer, pero sin duda es su objetivo, lastimarlo, noquearlo y de paso retirarlo.

Vale la pena mencionar que hacía tiempo que no se vibraba un ambiente tan tenso y con una energía repleta con sabor a venganza por las dos partes.

Es imposible dar un ganador, pues veo una pelea sumamente pareja, quizá 55% – 45% a favor de “Canelo”, pero no me cabe la menor duda de que el primero de los dos guerreros que cometa un solo error, la va a pagar muy caro.

Así es que en esta semana de pelea “Canelo” y GGG se verán nuevamente las caras en dos ocasiones más. El jueves en la conferencia de prensa final y el viernes en el pesaje. Después a medirse tú a tú en el cuadrilátero que los estará esperando en el T-Mobile Arena este 17 de septiembre.