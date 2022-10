Cancelan oficialmente conciertos de Ringo Starr en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras superar un primer contagio de Covid-19 a inicios de este mes, el cantante y exBeatle Ringo Starr anunció, la tarde del pasado jueves, que por segunda ocasión dio positivo a este virus, por lo que los conciertos que tenía programados quedaban cancelados definitivamente.

En una primera plática con Ocesa se había informado que, a pesar del comunicado del músico británico, los shows que se realizarían en México seguían en pie; sin embargo, esta tarde estos conciertos han sido cancelados oficialmente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresa ha emitido un comunicado oficial en el que lamentan la situación que atraviesa Starr y dan por entendido que no hay una nueva fecha.

“Los conciertos de Ringo Starr programados para este 19 y 20 de octubre en el recinto capitalino (Auditorio Nacional) están oficialmente cancelados”, se puede leer en el documento.

Asimismo explicaron que, para las personas que ya contaban con su boleto, los reembolsos comenzarán este próximo 18 de octubre a través de la página oficial de Ticketmaster o el lugar en donde adquirieron sus boletos.

¿Cuál es el estado de salud de Ringo?

El pasado 13 de octubre, el baterista reveló que, tras someterse a una nueva prueba, dio positivo al virus del Covid-19, esto a tan solo unos cuantos días de haberse contagiado por primera vez.

Ringo aseguró que el resultado lo tomó por sorpresa y no creyó que pudiera pasar; sin embargo, para cuidar su salud canceló definitivamente el resto de su gira.

Aunque aseguró que pronto estaría recuperado, el exBeatle no dio mayor detalle sobre su salud o los síntomas a los que se ha enfrentado, lo que sí se sabe es que se encuentra en casa recuperándose de esta enfermedad.

Mediante varios mensajes, sus fanáticos se han volcado en desearle una pronta recuperación y seguir guardando las esperanzas para verlo muy pronto en el escenario.