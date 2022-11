Cancela Gobierno Notaría entregada ilegalmente por Cabeza de Vaca

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Por acuerdo gubernamental, la Consejería Jurídica del Estado, canceló la notaría número 170 a Alfredo Treviño Salinas y agregó que 27 notarías más están bajo investigación, tras detectarse anomalías en los procesos de asignación. Al mismo tiempo se dio parte a la Fiscalía General de Justicia por el posible delito de tráfico de influencias de la diputada Myrna Flores, del ex secretario general de Gobierno Gerardo Peña y al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

La titular de la Dirección de Notarías, presentó al gobernador Américo Villarreal Anaya, un documento en el que se señalan las irregularidades advertidas en los trámites de los registros de 28 fíat de Notarios, muchas de las cuales, fueron otorgadas en los últimos días del gobierno de Cabeza de Vaca, como premio, canonjías o favores a cambio de corruptelas políticas.

En el caso de Alfredo Treviño Salinas, el informe señala que el acuerdo de otorgamiento de la fíat carece de fundamentación y motivación, pues no consigna el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Ley del Notariado, logrando la patente de Notario únicamente por la gestión de la diputada panista Myrna Edith Flores Cantú.

“Se acredita que no se llevaron a cabo los exámenes teórico y práctico, en razón de que no existen actas o constancia que lo demuestren, lo que se corrobora con la manifestación expresa de la presidenta del Colegio de Notarios y el ex director de Notarías, quienes por ley deben formar parte del jurado”, señala el informe de la Dirección de Notarías.

Agrega que en el caso de Alfredo Treviño Salinas, se advierte la posible comisión de conductas que denotan faltas administrativas y penales como tráfico de influencias, cohecho, uso ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de funciones y delitos cometidos en el ejercicio de funciones administrativas.

“Se solicita dar la vista correspondiente a la Contraloría del Estado y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, por las conductas desplegadas por el notario, por el entonces Director de Notarías, la Diputada Myrna Flores, el ex secretario General de Gobierno y el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca”, apunta.