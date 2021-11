Camilo, Blades, Tangana, Peluso, Laferte y más al Grammy

NUEVA YORK — Salieron victoriosos de los Latin Grammy y ahora se medirán por el Grammy anglo: Camilo, Rubén Blades, C. Tangana, Juanes y Bad Bunny están entre los artistas galardonados la semana pasada por la Academia Latina de la Grabación que recibieron nuevas nominaciones al Grammy el martes.

La lista también incluye a Mon Laferte, Nathy Peluso, Vicente Fernández y Karol G.

Camilo, que aún celebra sus cuatro gramófonos latinos en diversos géneros musicales, competirá por el Grammy al mejor álbum pop latino por «Mis manos» junto con Pablo Alborán, por «Vértigo»; Paula Arenas por «Mis amores», Ricardo Arjona por «Hecho a la antigua», Alex Cuba por «Mendó» y Selena Gomez por «Revelación», la primera producción en español de la actriz y cantante estadounidense de origen mexicano.

«No puedo creer todo lo que estamos viviendo este año. Gracias a la Academia por este reconocimiento y por permitirme seguir representando a mi país Colombia en diferentes partes del mundo», dijo Camilo en un comunicado. «Nada de esto fuese posible sin el apoyo de mi esposa, familia, equipo y La Tribu. Estoy muy feliz y agradecido».

Blades, que además de ser homenajeado como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación se llevó dos Latin Grammy el pasado jueves, incluyendo a álbum del año por «SALSWING!» con Roberto Delgado & Orquesta, podría sumar a su larga lista de reconocimientos un nuevo Grammy al mejor álbum latino tropical con la misma obra.

Con el ídolo panameño compiten El Gran Combo de Puerto Rico con «En cuarentena», Aymée Nuviola con «Sin salsa no hay paraíso», el «Caballero de la Salsa» Gilberto Santa Rosa con «Colegas», y Tony Succar con «Live in Peru».

Luego de llevarse dos Grammy latinos la semana pasada, Bad Bunny fue nominado a mejor álbum latino urbano con su galardonado «El último tour del mundo». Los otros candidatos en el apartado son «Afrodisíaco» de Rauw Alejandro, «José» de J Balvin, «Sin miedo (del amor y otros demonios)» de Kali Uchis y «KG0516» de Karol G, ganadora del Latin Grammy a la mejor interpretación de reggaetón por «Bichota».

El Grammy al mejor álbum latino de rock o música alternativa se lo disputarán tres ganadores recientes del Latin Grammy: Juanes con «Origen», Nathy Peluso con «Calambre» y C. Tangana con «El madrileño», además de Bomba Estéreo con «Deja», Diamante Eléctrico con «Mira lo que me hiciste hacer (deluxe edition)» y Zoé con «Sonidos de karmática resonancia».

Mon Laferte, cuyo «Seis» recibió el Latin Grammy al mejor álbum cantautor, se medirá ahora por el premio al mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) con el mismo álbum, junto con el también galardonado Vicente Fernández, por «A mis 80’s»; Christian Nodal por «Ayayay! (Súper Deluxe)», Aida Cuevas por «Antología de la música ranchera, Vol. 2» y Natalia Lafourcade por «Un canto por México, Vol. II».

Otros contendientes latinos son el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba en la categoría de mejor álbum de jazz instrumental, junto a Ron Carter y Jack DeJohnette por «Skyline». Y Carlos Rafael Rivera, compositor estadounidense de origen cubano y guatemalteco, en la de mejor banda sonora para un medio audiovisual por su partitura para la serie «The Queen’s Gambit» («Gambito de dama») de Netflix.

Los nominados al Grammy al mejor álbum de latin jazz son «Mirror Mirror» de Eliane Elias con Chick Corea y Chucho Valdés, «The South Bronx Story», de Carlos Henríquez; «Virtual Birdland» de Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra, «Transparency» de Dafnis Prieto Sextet, y «El arte del bolero» de Miguel Zenón y Luis Perdomo.

Iván Melon Lewis, que la semana pasada ganó el Latin Grammy al mejor álbum de jazz latino/jazz por «Voyager», no quedó en la lista del martes.

Los premios Grammy, en su 64ta edición, se entregarán el 31 de enero en una ceremonia que se transmitirá en vivo desde el Staples Center en Los Ángeles.