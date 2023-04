Camila Cabello celebra novela y fortaleza de su abuela

La cantautora estadounidense nacida en Cuba, Camila Cabello, derecha, posa con su abuela, Mercedes Rodríguez, durante una entrevista con The Associated Press en Málaga, España, el 23 de marzo de 2023. Cuando no está bailando o cantando, a Cabello le gusta apoyar a miembros de su familia como Rodríguez, quien publicó recientemente su novela debut en español, titulada "Los boleros que he vivido". (Foto AP/Gregorio Marrero)