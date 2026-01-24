Calor extremo obliga a suspender actividad en el Abierto de Australia

El campeón defensor Jannik Sinner perdía por un quiebre en el tercer set de su partido de la tercera ronda contra Eliot Spizzirri

La estadounidense Jessica Pegula se coloca una bolsa de hielo en una mejilla durante su partido de tercera ronda del Abierto de Australia ante la rusa Oksana Selekhmeteva, el sábado 24 de enero de 2026 (AP Foto/Aaron Favila)

MELBOURNE (AP) — El calor extremo obligó a suspender brevemente la actividad sabatina en el Abierto de Australia, cuando el campeón defensor Jannik Sinner perdía por un quiebre en el tercer set de su partido de la tercera ronda contra Eliot Spizzirri.

Después de dividir los dos primeros sets, Sinner estaba lidiando con aparentes calambres y acababa de perder su servicio para quedar atrás 3-1 en el tercer parcial en la Rod Laver Arena antes de que el juez Fergus Murphy llamara a ambos jugadores al costado de la cancha y el juego se suspendiera durante unos 10 minutos.

Se tomó la decisión de cerrar el techo de la arena principal, lo que provoca un retraso en el juego.

El pronóstico es de temperaturas abrasadoras de hasta 40 grados Celsius (104 Fahrenheit).

La campeona defensora Madison Keys y su compatriota estadounidense Jessica Pegula comenzaron sus partidos de tercera ronda más temprano de lo habitual debido a las temperaturas extremadamente altas que se esperaban en Melbourne Park.

Keys, novena cabeza de serie, venció a Karolina Pliskova por 6-3, 6-3 en el partido inaugural de la sesión en la Rod Laver Arena, mientras que Pegula, sexta, derrotó a Oksana Selekhmeteva 6-3, 6-2 en el primer partido en la Margaret Court Arena.

En la cuarta ronda, las dos estadounidenses se enfrentarán entre sí.

Las temperaturas durante los partidos de apertura llegaron a 32 C (89 F).

“Serví bien, y en general me doy una palmadita en la espalda por eso”, dijo Keys sobre su victoria. “Te da un impulso cuando puedes encontrar tu mejor tenis, confiar en tu juego e intentar las cosas correctas”.

Pegula dijo que no le importaban las temperaturas más altas: “siendo de Florida, estaba lista para eso”.

Keys dijo que espera un partido difícil contra Pegula en la cuarta ronda.

“Jess es una gran jugadora, consistentemente lo hace bien en cada partido que juega”, dijo Keys. “Está en cada partido. Y ser amigas también complica esto”.

Keys y Pegula, junto con varias otras jugadoras de la WTA, hacen un podcast llamado “The Player’s Box” que narra la vida cotidiana en el la gira.

“Creo que tenemos que hacer uno antes del partido, así que veremos cómo va”, dijo Keys, sonriendo.

La sesión nocturna en la Rod Laver Arena presenta al diez veces campeón Novak Djokovic mientras continúa su búsqueda de un récord de 25 títulos de Grand Slam en individuales. Djokovic juega contra Botic van de Zandschulp en el primero de los partidos de la noche.

El partido de cierre en la cancha principal podría tener a la multitud adivinando qué atuendo de moda podría lucir Naomi Osaka en su encuentro de tercera ronda contra la australiana Maddison Inglis.

Osaka, que tiene dos títulos del Abierto de Australia entre sus cuatro grandes, entró a la cancha con un sombrero de ala ancha, un velo y una sombrilla blanca para su partido de primera ronda. Para el segundo, Osaka no se molestó con el sombrero de alta costura, el velo y la sombrilla, pero aún llevaba un vestido inspirado en una medusa y una chaqueta de calentamiento a juego.