Calle y Poché comparten sus sueños e inquietudes en “Sin etiquetas”

CIUDAD DE MÉXICO.— De visita en la Ciudad de México, las influencers colombianas Calle y Poché conversan sobre “Calle y Poché: sin etiquetas”, el reality en el que enfrentan nuevos retos de la vida adulta como pareja.

“Hemos hecho tantas cosas desde que empezamos hasta ahorita: llevamos dos libros, hemos salido en series, hemos presentados premios. Hemos hecho tantas cosas que siempre estamos preguntándonos cómo podemos expandirnos más”, dijo Poché sobre cómo surgió el programa, cuya primera temporada está disponible en Prime Video. “La idea de hacer un reality era, aunque muy intimidante, muy emocionante”.

El elenco del reality está conformado por Calle y Poché y sus amigos más cercanos. Comienza cuando ambas regresan a Bogotá tras una temporada viviendo en Miami y las muestra interactuando con todos en grupo y de manera individual.

Entre sus amigos hay músicas, bailarines, creadores de contenido, ejecutivos. Todos tienen menos de 30 años, pero a pesar de ser jóvenes viven experiencias muy diferentes; algunos son padres de familia, otros se preguntan si quisieran tener hijos, otros se sinceran sobre su lucha contra la ansiedad.

“Últimamente que hemos hablado con ellos, nos han contado que, aunque dijeron ‘sí’ y de frente nunca ninguno de los que está ahorita nos dijo no, o se echaron para atrás, sí han tenido todos diferentes etapas en las que se han asustado un poquito”, dijo Poché sobre la participación tan abierta de sus amigos en el reality.

Calle y Poché llevan más de siete años de relación, pero de repente, como se puede ver en el programa, tras años sin separarse, ahora pueden ir en direcciones opuestas. Calle quiere cantar, Poché quiere dirigir videos musicales.

“Es muy emocionante porque creo que duramos mucho tiempo en el que ni siquiera nos permitíamos a nosotras mismas por inseguridades y cosas de cada una el pensar que existía esa posibilidad también”, dijo Calle. “Acompañarnos desde otro lugar, también en diferentes proyectos, creo que eso nos hace fortalecernos más como seres individuales. Eso lo van a poder ver”.

Quizá una de las dudas más grandes surge en el segundo capítulo, cuando cada una dice si le interesaría tener hijos.

“A mí sí se me ha despertado full la fiebre de niños, no ya, pero sí se me ha despertado como una maternidad que la verdad por mucho tiempo no había sentido”, dijo Poché. “Pero, pues no estamos en ese momento de nuestra vida, pero sí es lindo empezar a proyectarlo”.

A pesar de tener 30 millones de seguidores en redes sociales, proyectos empresariales y una fama que las precede, Calle y Poché muestran con sinceridad que cada vida es diferente y las cosas no están preestablecidas, ni siquiera para ellas.

“Yo pensaba que a mis 21 ya iba a estar casada y con hijos, y eso también es lindo, que nos ven a todos haciéndonos preguntas, incluso con hijos, todos encontrando como cuál es nuestro lugar en la vida”, dijo Poché. “Nunca hay un momento muy tarde para empezar algo, o soñar algo y probar algo distinto”.

“No hay que tener todo resuelto a los 20, no hay que tener todo resuelto ni siquiera a los 30, uno tiene las cosas resueltas cuando sea el momento”, agregó Calle.