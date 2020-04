Caen ventas de paleterías

NUEVO LAREDO, TAM.- La crisis de coronavirus aumenta sus víctimas en la economía, y ahora las papelerías de Nuevo Laredo reportan bajas en sus ventas de hasta el 90 por ciento.

Alejandra Castillo, dueña de una papelería dijo que la suspensión de clases aumentó las pérdidas ya estimadas para el periodo vacacional de Semana Santa.

“Las ventas han bajado considerablemente, lo que vendemos son copias y una que otra impresión, no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esto, pero si nos está afectando demasiado, muchas papelerías no tenemos otro ingreso, nos mantenemos de esto nada más”, señaló.

Los dueños de papelerías se encuentran preocupados al no poder generar el ingreso suficiente para sustentar los gastos de los servicios básicos como: agua, luz, internet, teléfono y algunos casos el pago de empleados.

“A la larga no sabemos que vaya a suceder, no sabemos si en un futuro va afectar mucho el hecho de no tener gente, no sabemos si vayamos a cerrar o no, pero definitivamente es preocupante”, recalcó.

Dijo que la mayoría de las papelerías se mantienen de los útiles escolares, copias, impresiones, artículos y papel para regalo, entre otros materiales.

“Ahorita bajo la venta de útiles escolares y también todo lo referente a regalos, pues tampoco se están haciendo reuniones, ni cumpleaños, esperamos resistir esta crisis que se está viviendo en el país a causa de esta pandemia”, aseguró.

De seguir la suspensión de actividades en las escuelas, el 10 por ciento de los negocios familiares formalmente establecidos, corren el riego de bajar definitivamente las cortinas.