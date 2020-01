Cae venta de Magna y Premium

NUEVO LAREDO, TAM.- Menos ventas registra el sector gasolinero al no aplicarse la homologación de precios en la franja fronteriza, un año después de emitirse el decreto del gobierno federal para igualar los costos.

José Luis Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineras en Nuevo Laredo, aseguró que durante los últimos meses han mantenido una tendencia negativa en las ventas, porque en vez de incrementarse venden menos, al persistir precios más baratos en las gasolineras de Laredo, Texas.

“Las ventas en las gasolineras no se han incrementado, sino han disminuido, y esto se debe a que no hay homologación en los precios de las gasolinas. Por supuesto que se nota en nuestras ventas y se resienten las ventas al no aplicarse la homologación porque no podemos competir con precios más baratos en lado americano.

Una cantidad considerable de automovilistas prefieren cruzar a Laredo para comprar la gasolina porque pagan 4 pesos menos”, agregó.