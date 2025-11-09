Cae Newcastle 3-1 ante Brentford y se hunde cerca de la zona de descenso

Los dirigidos por Eddie Howe sufrieron su segunda derrota consecutiva, mientras Aston Villa goleó y Nottingham Forest logró su primer triunfo

Igor Thiago celebra tras marcar el tercer gol de Brentford en la victoria 3-1 ante Newcastle en la Liga Premier, el domingo 9 de noviembre de 2025, en Londres. (Adam Davy/PA vía AP)

MANCHESTER, Inglaterra.- Newcastle encadenó derrotas en la Liga Premier al sucumbir el domingo 3-1 en su visita a Brentford.

Después de perder ante West Ham por el mismo marcador una semana antes, el equipo de Eddie Howe una vez más tomó una ventaja temprana para finalmente quedarse con las manos vacías.

Harvey Barnes adelantó a los visitantes en el Gtech Community de Londres, pero Newcastle no pudo sostener la ventaja en el complemento y terminó el partido con diez hombres después de que Dan Burn fuera expulsado.

Kevin Schade igualó a los 56 minutos tras el gol de Barnes a los 27.

Burn fue expulsado al derribar a Dango Ouattara en el área y el delantero Igor Thiago convirtió el penal a los 78.

Igor firmó su segundo gol en el tiempo de descuento para sellar la victoria, lo que dejó a Newcastle en el 14to puesto apenas dos puntos por encima de la zona de descenso.

Manchester City y Liverpool jugaban más tarde el domingo.

Sean Dyche consiguió su primera victoria en la liga como técnico de Nottingham Forest, que remontó para vencer 3-1 a Leeds en el City Ground.

La victoria se sumó al empate 2-2 la semana pasada contra Manchester United. El Forest, penúltimo en la tabla, quedó a un punto de la salvación.

Lukas Nmecha adelantó a Leeds a los 13, pero Ibrahim Sangare igualó dos minutos después. Morgan Gibbs-White y Elliot Anderson (de penal) completaron la remontada después del descanso.

Villa vuelve a la senda de la victoria

Aston Villa se recuperó rápidamente de la derrota ante Liverpool la semana pasada al golear 4-0 a Bournemouth.

El Villa arrancó la temporada sin victoria en sus primeros seis partidos en todas las competiciones. Pero el equipo de Unai Emery ha resurgido ocho de sus últimos diez encuentros y se encuentra en el séptimo lugar en la clasificación.

El argentino Emiliano Buendía, Amadou Onana, Ross Barkley y Donyell Malen anotaron para el club de Birmingham. Además, el arquero argentino Emiliano Martínez atajó el penal ejecutado por Antoine Semenyo.

Crystal Palace y Brighton empataron 0-0 en Selhurst Park.