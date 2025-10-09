Cachorros anotan 4 en la 1ra, superan 4-3 a Cerveceros y evitan barrida en serie divisional

El novato conectó un sencillo de dos carreras en la primera entrada para sellar la victoria 4-3 y mantener con vida a Chicago en la serie divisional

Pete Crow-Armstrong de los Cachorros de Chicago tras batear un sencillo remolcador de dos carreras en el tercer juego de la serie divisional de la Liga Nacional, el miércoles 8 de octubre de 2025, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley)

CHICAGO.- Pete Crow-Armstrong quebró el empate mediante un sencillo de dos carreras, y los Cachorros de Chicago evitaron la barrida al superar el miércoles 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee. en el tercer juego de su serie divisional de la Liga Nacional.

El swing de Crow-Armstrong con dos outs fue parte de una primera entrada de cuatro carreras de Chicago, lo que continuó una extraña tendencia. Michael Busch inició el ataque para convertirse en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en lograr vuelacercas en los turnos iniciales de múltiples partidos de una sola serie de postemporada.

El enfrentamiento entre los rivales de la División Central de la Liga Nacional marca la primera serie de postemporada en la que ambos equipos anotaron en la primera entrada en cada uno de los primeros tres juegos. El cuarto encuentro está pactado para este jueves por la noche.

“Sí, voy a decirles a nuestros muchachos que cada entrada es la primera mañana”, bromeó el manager de los Cachorros, Craig Counsell. “Creo que esa es nuestra mejor fórmula ofensiva en este momento”.

Jake Bauers acercó a Milwaukee con un sencillo impulsor en la cuarta entrada y un jonrón al comenzar la séptima. Comenzó en la primera base en lugar de Andrew Vaughn, quien conectó un jonrón de tres carreras en la victoria de los Cerveceros por 7-3 en el segundo duelo, el lunes por la noche.

Milwaukee llenó las bases en la octava entrada, pero Brad Keller escapó del aprieto al ponchar a Bauers con un foul tip en una recta de 97.1 mph. Keller retiró a los bateadores en orden en la novena para lograr el salvamento.

“Tiene una gran recta. Me la lanzó”, dijo Bauers.

Milwaukee, que buscaba la barrida para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por primera vez desde 2018, se adelantó en la primera entrada.

Con corredores en primera y segunda y un out, el venezolano William Contreras conectó un elevado altísimo que Busch perdió en el sol antes de que cayera en el cuadro para un sencillo. Sal Frelick siguió con un elevado de sacrificio ante Jameson Taillon.

Chicago se recuperó de inmediato cuando Busch encontró un cutter de Quinn Priester con la cuenta llena, y envió la pelota entre el jardín derecho y el central. El cuadrangular deleitó a la multitud de 40,737 fanáticos en el Wrigley Field . Fue el tercer jonrón del primera base en la postemporada, el número más alto del equipo.

Busch dijo que tuvo que seguir adelante de inmediato después del error con el elevado en la parte alta de la primera.

“Solo busqué olvidarme de eso” , dijo. “Es un juego largo y hay muchos outs, y solo traté de recordarme a mí mismo de tener un buen turno al bate”.

Un sencillo de Nico Hoerner y boletos para Kyle Tucker e Ian Happ llenaron las bases para Crow-Armstrong, quien puso fin a la faena de Priester con una línea al derecho. Happ hizo el 4-1 cuando se escapó a home en un lanzamiento descontrolado de Nick Mears.

Crow-Armstrong, joven de 23 años, batea para .227 (5 de 22) con 11 ponches en seis juegos en su primera postemporada. Pero el jardinero central elegido al Juego de Estrellas también conectó un sencillo clave impulsor ante Yu Darvish en una victoria decisiva por 3-1 sobre San Diego en la ronda de comodines .

“Soy bastante afortunado, en un par de estos juegos de eliminación, de tener oportunidades bastante buenas frente a mí con corredores en base, y creo que eso hace que este trabajo sea un poco más fácil a veces”, dijo Crow-Armstrong.

Priester, derecho de 25 años y que creció en el área de Chicago, hizo 39 lanzamientos, 21 para strikes.

“Fue muy frustrante. Estoy muy frustrado con esa primera entrada, la única entrada”, dijo Priester. “El control no fue bueno. Mis lanzamientos no salieron como quería y, en última instancia, recae en mí hacer un ajuste”.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 4-1, Contreras de 3-1.