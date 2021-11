Buscan frenar caravana en su paso de Oaxaca a Veracruz

CD.DE MÉXICO, MÉXICO 14-NOV-2021.-La Guardia Nacional implementó este fin de semana un operativo, junto con el Instituto Nacional de Migración (INM), para impedir que conductores de tráileres y otros vehículos de carga ayuden a integrantes de la caravana migrante a movilizarse por el sur del País.

El activista Irineo Mújica, integrante de la organización Pueblos Unidos sin Fronteras, registró en videos cómo los elementos federales detienen a los vehículos y los revisan a un costado de las vías que cruzan Chiapas y Oaxaca.

El sábado, migrantes viajaron de Chiapas hacia Santiago Niltepec, en Oaxaca, y este domingo, buscaban salir de Matías Romero hacia el Municipio de Sayula de Alemán, en Veracruz.

«Sigue la Guardia Nacional deteniendo, los migrantes no están bloqueando el tráfico. Van a provocar un accidente, no les importa la población, con tal de estrangular la caravana han decidido quebrar la única vía de acceso a Oaxaca, ellos se han encargado de hacer un caos, por no permitir que migrantes pidan ride o la forma de salir de acá», se reprochó en uno de los videos.

En los videos de este domingo, se hace referencia que el operativo es sobre la carretera Transístmica, que conecta al Istmo de Oaxaca con el sur de Veracruz.

«Es complicado salir de la ciudad y tienen todos los tráilers detenidos, aquí están los compañeros queriendo salir hacia Sayula. Es una decisión completa del Gobierno federal de destruir, a toda costa, la caravana, todos los tráilers los contiene la Guardia Nacional para poder contener la migración, han estado conteniendo de los dos lados la migración para que supuestamente no salgan, prefieren tenerlos encapsulados en la zona».

Apenas ayer, medios locales reportaron un enfrentamiento a golpes y pedradas entre integrantes de la Guardia Nacional y migrantes a la altura de La Ventosa.

El viernes pasado, la Guardia Nacional bloqueó con un operativo la vía Panamericana, desde la salida de Chiapas hacia Oaxaca.