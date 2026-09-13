Busca Shelton terminar sequía estadounidense ante Zverev en Nueva York

Ben Shelton celebra tras derrotar a Frances Tiafoe en las semifinales del US Open, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Ben Shelton celebra tras derrotar a Frances Tiafoe en las semifinales del US Open, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

NUEVA YORK.- Ben Shelton ni siquiera había cumplido un año la última vez que un estadounidense ganó un título de Grand Slam de tenis en la rama masculina.

Ahora, con 23 años, Shelton está en la misma posición en la que alguna vez estuvo Alexander Zverev: jugando por su primer título en un major en la final del Abierto de Estados Unidos. Después de que Zverev perdió de forma dolorosa aquella noche tuvieron que pasar seis años más antes de que por fin lograra consagrarse.

Los aficionados estadounidenses no quieren esperar más.

Shelton puede terminar con la sequía de su país y ganar el primer título de Grand Slam para un estadounidense desde Andy Roddick en 2003 si vence al primer preclasificado, Zverev, el domingo.

Shelton tiene marca de 0-5 ante Zverev, con apenas un set ganado. Pero el octavo preclasificado afirmó que nunca se había sentido tan confiado con su tenis, y ya eliminó al campeón defensor cuando derrotó a Carlos Alcaraz en un duelo de cuartos de final que se extendió a cinco sets y que terminó a las 3:33 de la mañana, el desenlace más tardío en la historia del US Open.

Si venciera a Zverev, se convertiría en el primer hombre en derrotar a los preclasificados número 1 y número 2 en su camino al título del Abierto de Estados Unidos desde 1975.

Pero Zverev, tras un inicio lento en su primer torneo de Grand Slam como primer preclasificado, ha reservado su mejor tenis para las etapas finales del certamen. Obligado a disputar partidos a cinco sets en cada una de las dos primeras rondas, no ha cedido un set desde entonces.

El alemán ganó el Abierto de Francia en junio y busca convertirse en el primer jugador en conquistar sus dos primeros majors en el mismo año desde Jannik Sinner en 2024. En el 2020 esperaba ganar el primer título de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, pero dejó escapar una ventaja de dos sets ante Dominic Thiem, convirtiéndose en el primer hombre en hacerlo en una final del Abierto de Estados Unidos desde 1949.

Zverev también llegó a la final de Wimbledon y tiene marca de 24-2 en partidos de Grand Slam este año.