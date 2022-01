Busca Poniatowska recuperar cuadro robado en 1993

CIUDAD DE MÉXICO.- La escritora Elena Poniatowska denunció en Twitter un robo de hace 30 años.

Se trata del óleo ‘En el panteón’, pintado por Carmen Mondragón, Nahui Olin, que la escritora prestó aquel año para la exposición Una mujer de los tiempos modernos, dedicada a la artista en el Museo Casa Estudio Diego Rivera.

Aunque desde que concluyó la exposición pretendió recuperar la pieza con los documentos que formalizaron el préstamo, nunca lo consiguió.

Recientemente halló en su computadora una pintura de la artista y decidió intentarlo, 30 años después, una vez más, según relató en entrevista.

«Me acordé, me dolió, me pegó, y entonces dije: ‘Voy a hacer un nuevo intento'».

Poniatowska descartó emprender acciones legales para que se investigue el destino de la obra y pueda recuperarla.

«Nunca he sido así, y no sé cómo hacerlo», indicó. «Nunca he perseguido a nadie judicialmente».

Desde que hizo público el tema en su cuenta de Twitter, la noche del lunes, ninguna autoridad de Cultura se ha comunicado con ella, según informó a REFORMA, y rememoró aquel préstamo.

«Me pidieron prestado el cuadro. Lo presté de mil amores, y no me lo devolvieron. Fui por él y me dijeron que no lo tenían y que no sabían nada de eso. Después ya no supe a quién dirigirme.

«Cuando se lo pedí al director Rius Caso, sucesor de quién había montado esta exposición, la señora Sara Gabriela Baz Sánchez, me dijeron que no la tenían», escribió.

Hubo una búsqueda en las bodegas y no lo hallaron, relató.

En la red social, la Premio Cervantes escribió que Mariana Holguín, coordinadora del proyecto de la referida exposición, fue quien le pidió el cuadro, que representa un entierro naïf.

«Perteneció al doctor Raoul Fournier, médico de Nahui y mi tío», apuntó en Twitter, y de él lo adquirió.

«Lo tenía colgado en mi casa, me gustaba mucho, me daba mucha alegría; lo presté también con mucha alegría y se perdió. Es un cuadro que extraño. Le tenía cariño porque escribí muchas veces sobre Nahui Olin», explicó.

Poniatowska contó en entrevista que, durante su trayectoria como periodista, los pintores han pretendido regalarle obras de arte, pero ella ha declinado.

«Yo decía que no, que el periódico me pagaba. Por pudor o por mi carácter nunca recibí un solo cuadro. Pero ese se lo compré a Fournier por lo mucho que me gustaba; era un pequeño entierro, un cementerio, pero muy alegre: la antítesis de la tristeza de lo que significa un cementerio».

Y luego reclamó: «Lo perdido, que aparezca».

Consultado por REFORMA, el INBA informó que el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo se encuentra ya indagando en la documentación de aquella exposición presentada de diciembre de 1992 a marzo de 1993. Prometieron un seguimiento puntual; los resultados, precisaron, se darán a conocer al término de la investigación.