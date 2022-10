Britney Spears sube video a Instagram y sus fans enfurecen

CIUDAD DE MÉXICO.- La polémica no termina para Britney Spears quien ahora hizo enfurecer a sus fanáticos tras publicar en su perfil de Instagram un video en el que un hombre sostiene con una cadena a un león.

En el corto se observa que la persona, que está sentada en un sofá, le indica al animal que suba con él como si se tratase de una mascota, además se alcanza a percibir que el león se mueve incómodo e incluso lanza un rugido a la cámara.

La famosa también etiquetó en la publicación a la cuenta @lions.savena que tiene 452 mil seguidores y cuenta con otros videos del estilo, como el de una canina cuyos cachorros leopardos se están alimentando de su “leche”, así como de otros humanos conviviendo con éste tipo de especies exóticas.

El posteo, la intérprete de “Toxic” no puso ningún mensaje relacionado, situación que probablemente hizo pensar a los usuarios que estaba de acuerdo con dicha práctica.

Como la usuaria lindalindaa555 quien le pidió a Spears no apoyara la domesticación de animales en peligro de extinción.

“Britney, no apoyes esto, por favor. Primero debes saber cómo es cuando te quitan la libertad. Los animales sufren cuando los tratan así”, se lee.

Otro usuario le expresó que era vergonzoso que subiera este tipo de videos debido a que ella siempre había luchado por su libertad, pues recordemos que el año pasado una jueza le puso fin a la tutela impuesta por su padre Jamie Spears.

“Esto es vergonzoso. Por todo lo que has luchado durante tanto tiempo, es decir, por la libertad, has respaldado esta crueldad a través de millones, te des cuenta o no. Esto no está bien.

Quiten esta publicación, es repugnante ver a este animal tratado de esa manera. ¡Este humano, quienquiera que sea, debería ser acusado de crueldad hacia los animales!”, externó.

Incluso recibió un mensaje de la actriz Julia Fox, quien posteó: “es triste. Ese león no debería estar encadenado de esa manera y alardear como un juguete para personas ricas”.

Por su parte, el usuario Noah.Kelr le cuestionó su perspectiva del abuso animal y le pidió borrara el video.

“¿No entiendes que esto es maltrato animal? ¿Por qué estás apoyando esto? Por favor, elimina este vídeo. La gente realmente te admira y poner esto como ejemplo es simplemente terrible”.

Hasta el momento, la cantante no ha hecho ningún comentario al respecto.