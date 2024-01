Britney Spears niega rumores de álbum

Pero Spears, señaló en una publicación de Instagram esta semana, todavía compone para otras personas.

“¡¡¡Cuando compongo, compongo por diversión o escribo para otras personas!!!”, afirmó en la red social. “¡¡¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años!!! ¡¡¡Soy una compositora fantasma y sinceramente lo disfruto así!!!”.

La publicación de Instagram, en la que criticó a aquellos que siguen diciendo “que recurriré a personas al azar para hacer un nuevo álbum”, iba acompañada de una foto de una pintura de Guido Reni de Salomé sosteniendo la cabeza de Juan el Bautista.

Esta no es la primera vez que Spears dice que dejará de publicar su propia música. En julio de 2021, cuando todavía estaba bajo la controversial tutela que controló su vida, su dinero y su voz durante casi 14 años, su antiguo mánager Larry Rudolph renunció, diciendo que no tenía intención de reanudar su carrera. Justo después de ser liberada de la tutela ese mismo año, recurrió a Instagram para decir que le tenía miedo al negocio de la música y que no hacer su propia música era una forma de desafiar a su familia.

Pero al año siguiente, lanzó el sencillo “Hold Me Closer”, una colaboración con Elton John que pasó 20 semanas en la lista Billboard Hot 100, alcanzando el puesto número 6. El año pasado tuvo otro lanzamiento, “Mind Your Business”, un sencillo con will.i.am que recibió malas críticas y no logró llegar al Hot 100. El último álbum completo de Spears es “Glory” de 2016.

En la publicación del miércoles, Spears también escribió que estaba “lejos de la verdad” que sus memorias más vendidas de 2023, “The Woman In Me”, fueran publicadas sin su aprobación.