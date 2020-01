Brinda Lavigne apoyo a Bieber por Lyme

Lavigne brindó información sobre el Lyme y apoyo para aquellos que lo padecen a través de sus redes sociales y de su fundación, The Avril Lavigne Foundation. [Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.- Avril Lavigne compartió en redes sociales algunas palabras de aliento para Justin Bieber tras los reportes de que el famoso contrajo la enfermedad de Lyme.

“Hoy @JustinBieber compartió que tiene la enfermedad de Lyme. ¡Hay demasiadas personas que tienen esta enfermedad debilitante! Personas que amo y me importan y muchos amigos y fans con los que me he cruzado”, escribió la cantante y anexó información sobre los síntomas del padecimiento.

“A todos los afectados por Lyme quiero decirles que hay ESPERANZA. Puesto que la lucha contra el Lyme es diaria, la mayor parte de dos años estuve realmente enferma y luchando por mi vida”.

En 2015, la intérprete de “Don’t Tell Me” reveló a People que estuvo sufriendo en silencio por el Lyme tras desaparecer de la mirada pública a finales de 2014, ya que cuando estaba de gira comenzó a sentirse muy débil.

El Lyme es una infección bacteriana que se contrae a través de la picadura de una garrapata, la cual causa síntomas que van desde la fatiga moderada y dolor musical hasta la demencia.

“Es una pandemia global pero NO una prioridad global. Nunca quiero que otros sufran de la manera en que yo lo hice, y por eso ahora es mi misión el crear conciencia y pedir fondos que ayudarán a erradicar esta enfermedad que altera la vida”, añadió Lavigne, quien tras su superar el padecimiento fundó The Avril Lavigne Foundation para ayudar a quienes lo padecen.

La actriz Evan Rachel Wood agradeció a la artista que difundiera información sobre el Lyme, que ella también padeció cuando era niña y por la cual aún sufre síntomas.

Hailey Baldwin, esposa de Bieber, también se tomó un tiempo para agradecer el apoyo de Lavigne a través de una publicación en Twitter.

“Envíen mucho amor a @AvrilLavigne. Gracias por todo lo que haces para educar a la gente sobre el Lyme. Eres increíble”, se lee en el texto.