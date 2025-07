Brent Rooker de Atléticos y Jazz Chisholm Jr. de Yankees se unen al Derbi de Jonrones

WEST SACRAMENTO, California.- Brent Rooker no planea cambiar su enfoque en el plato para el Derbi de Jonrones

“En casi cada swing que he dado en mi vida he intentado batear un jonrón”, dijo el toletero de los Atléticos. “No es como si tuviera que cambiar mucho en ese sentido, pero sí llegué aquí temprano ayer y me familiaricé con una ronda de tres minutos para sentir un poco el ritmo.”

Rooker y el segunda base de los Yankees de Nueva York, Jazz Chisholm Jr., fueron añadidos el jueves a la lista de participantes del Derbi, con lo que se completó el grupo de ocho toleteros. El evento se llevará a cabo el lunes por la noche en Atlanta, antes del Juego de Estrellas previsto para el martes.

Rooker se convertirá en el primer pelotero de los Atléticos en participar en el Derbi de Jonrones desde Matt Olson en 2021.

“Creo que va a ser divertido”, dijo Rooker. “Estoy deseando que llegue. Cuando era niño, uno de los momentos destacados del verano era ver el Derbi de Jonrones con la participación de los chicos”.

Rooker, de 30 años, llegó al jueves con un promedio de bateo de .270, 19 jonrones y 50 carreras impulsadas, lo que lo pone en camino para una tercera temporada consecutiva de al menos 30 vuelacercas. Conectó 30 jonrones en 2023 y añadió 39 en 2024.

Sus 58 cuadrangulares desde el inicio de la temporada de 2024 lo ubican en el tercer lugar entre los jugadores de la Liga Americana.

Joe Caruso, quien entrenó a Rooker desde que estaba en las ligas juveniles, le lanzará. El manager de los Atléticos, Mark Kotsay, bromeó con Rooker al decir que debería haberle pedido a él que le lanzara.

Rooker respondió: “respeto el descanso de cuatro días de mi manager.”

Los únicos jugadores de los Atléticos que han ganado el Derbi fueron Mark McGwire en 1992 y el cubano Yoenis Céspedes en 2013 y 2014.

Chisholm, de 27 años y dos veces elegido al Juego de Estrellas, hará su primera aparición en el Derbi y se convertirá en el séptimo pelotero diferente de los Yankees en participar. Cinco han ganado el evento; Aaron Judge fue el más reciente en 2017.

Adquirido de los Miami Marlins en julio pasado, Chisholm comenzó el día bateando .250 con 17 jonrones y 43 carreras impulsadas en 62 juegos esta temporada. El bateador zurdo conectó dos vuelacercas el miércoles por la noche contra Seattle y tenía siete cuadrangulares en sus últimos 12 juegos. Había conectado diez jonrones desde el 3 de junio, cuando regresó de una lesión en el oblicuo.

A Chisholm se le preguntó el miércoles por la noche si le gustaría participar en el Derbi.

“Si me llaman y me lo piden, probablemente estaría interesado en hacerlo”, dijo.

Los otros participantes programados son el venezolano Ronald Acuña Jr. de Atlanta, Byron Buxton de Minnesota, el dominicano Junior Caminero de Tampa Bay, su compatriota Oneil Cruz de Pittsburgh, Cal Raleigh de Seattle y James Wood de Washington.