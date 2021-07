Brasil reconoce que es imposible anular a Messi en la final de Copa América

BRASIL.- Con la final mañana sábado por la tarde ante Argentina en mente, la selección de Brasil trabajo para diseñar un sistema que les ayude a disminuir notablemente las jugadas ofensivas en las cuales Lionel Messi participe, sin embargo, el defensa del combinado amazónico, Thiago Silva, aseguró que frenar al delantero del Barcelona resulta prácticamente imposible.

No lo vamos a anular porque es casi imposible anular a un jugador de ese nivel, pero sí vamos a minimizar sus acciones ofensivas para que no tenga espacios y vamos a neutralizar sus jugadas principalmente con los jugadores de articulación, a los que busca todo el tiempo”, expuso.

El central campeón de la UEFA Champions League con el Chelsea, señaló que, aunque los reflectores estarán encima de ‘La Pulga’, no se concentrarán exclusivamente en el atacante, pues la albiceleste también cuenta con elementos a su alrededor, capaces de generar peligro.

Tenemos que darles atención a esos jugadores y redoblar la atención en Messi porque es un jugador que desequilibra, como Neymar desequilibra para Brasil. Será un gran duelo, pero espero que Neymar pueda estar en un día más inspirado”, dijo.

El estadio Maracaná, sede de la final, podrá contar con más de siete mil aficionados en sus tribunas, cumpliendo así con el permiso de la alcaldía de Río de Janeiro. Para Silva, la medida no es la mejor, pero prefiere enfocarse en lo deportivo y espera celebrar el título en el templo del futbol brasileño.

No es lo ideal. Pero es el regreso a los estadios poco a poco como ocurrió en Europa. Lo importante es estar preparado para el partido y hacer lo mejor para poder festejar en el Maracaná aunque sea con sólo el 10 % de su capacidad”, finalizó.