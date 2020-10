Bobby Pulido piensa en el retiro

El cantante, quien celebra su 25 aniversario de carrera profesional, dice que no desea morir en el escenario y planea su retiro en 15 años.

MONTERREY, NL.-En los 25 años de historia de Bobby Pulido en la música, que celebrará con un concierto streaming el 30 de octubre, hay muchas historias y anécdotas, pero hay un capítulo del pasado que salió a relucir recientemente en que se le relacionó con Selena Quintanilla.

La versión de que su éxito “Desvelado” se lo cantó a la fallecida Reina del Tex-Mex fue comentado por algunos millennials que desconocen la trayectoria del cantante, quien por cierto no es el compositor de su éxito; pero los dos texanos sí se conocieron en su etapa de adolescentes. ¿Será que Selena era su crush?

“En las redes sociales se escribe y se lanza de todo. Yo no compuse la canción ‘Desvelado’. Yo sí conocí a Selena desde que éramos jóvenes, y sí siempre nos veíamos eh, ¿cómo te diré?, nunca pasó nada, pero a mí me gustaba y mucho, y sí siempre se notaba que era mutuo, pero nunca pasó nada, cuando éramos jóvenes eh”, contó Bobby.

El cantante explicó que al inicio de su trayectoria la intérprete de “La Carcacha” abrió los conciertos de su papá, Roberto Pulido y Los Clásicos, famoso por su tema “Obsesión”.

“(Fue) cuando teníamos como 15 años, creo que hasta más joven, porque ella empezó a cantar como a los 13 años. En ese entonces le abrió algunos eventos a mi papá. Ya después, cuando empezó a pegar, mi papá le abría los shows a ella”, recordó.

“Entonces, yo la conocí porque yo iba a esos eventos”.

“El Golden Boy” de la música texana, creador de éxitos como “Le Pediré”, “Vanidosa” y “La Rosa”, está feliz por el concierto digital que ofrecerá a través de la plataforma E Concerts.

Confesó que no es de los artistas que piensan morir en un escenario, por lo que se da unos 15 años más en este medio. Otro cuarto de siglo no cree que los dure.

“Me han dicho: ‘Ya son 25, que vengan 25 años más’. Y yo: ‘¿quién sabe?’

“Yo no quiero cantar 25 años más. Eso es definitivo. Mi papá (Roberto Pulido), dice: ‘yo voy a cantar hasta que ya no me pueda parar para cantar, hasta que muera’, pero yo no”, aclaró.

Fue el pasado 15 de septiembre que cumplió sus 25 años como cantante profesional.

“Lo mejor que me ha pasado, artísticamente hablando, fue entrar a México, porque cuando empecé, siendo de Texas, que es un estado muy grande, humildemente te digo que no tenía planeado comerme el mundo o ir a todas partes”, declaró.

En su carrera también ha habido momentos no tan gratos.

“Sí tuve momentos difíciles de salud que yo no pensaba que iba a poder cantar ya. Tenía la voz ronca de tanto reflujo que me estaba afectando las cuerdas. También tuve bajas de no poder estar con la familia por estar trabajando”.

Éste será el primer show streaming para Bobby.

Será diferente al formato de sus conciertos anteriores, pues esta vez le dio la oportunidad al público de seleccionar los temas que comprenderán el setlist.

“A través de mi Facebook pueden entrar y pueden votar y opinar sobre varias cosas, de covers o si quieren que cante en inglés. Lo que queremos es involucrar a la gente, que ellos decidan”, añadió.

También estrenará su nuevo sencillo, un tema que lleva por título “Llórame”.