Blanquea México Rojo a Puerto Rico en Serie del Caribe

Santiago Chávez, catcher de México Rojo, es pueseto out por Andrew Velázquez de Puerto Rico en un juego de la Serie del Caribe, el martes 3 de febrero de 2026 (AP Foto/Fernando Llano)

Santiago Chávez, catcher de México Rojo, es pueseto out por Andrew Velázquez de Puerto Rico en un juego de la Serie del Caribe, el martes 3 de febrero de 2026 (AP Foto/Fernando Llano)

GUADALAJARA, México.- Los Charros de Jalisco, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico y que disputan la Serie del Caribe en casa como el equipo “México Rojo”, se apoyaron en una brillante actuación de Luis Miranda para blanquear 3-0 a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico y colocarse muy cerca de las semifinales del torneo.

Tras caer en el duelo inaugural ante los Leones del Escogido de República Dominicana, los Charros se recuperaron con triunfos consecutivos frente a Panamá y Puerto Rico. Este miércoles cerrarán su participación en el rol regular al enfrentar a los Tomateros de Culiacán, a quienes recién barrieron en la final de la Liga Mexicana del Pacífico y que compiten en el certamen como México Verde.

Miranda lanzó seis entradas en blanco, en las que permitió apenas dos imparables y recetó cinco ponches para acreditarse la victoria.

Michael Wielansky bateó de 4-3, con un doble y dos carreras producidas, para ser la figura ofensiva del encuentro. Conectó un sencillo que, combinado con un error en la primera entrada, provocó la carrera inicial del juego. En la quinta impulsó el 2-0 con un doble y más tarde añadió un sencillo productor para sellar la pizarra definitiva.

México Verde logra su primera victoria

México Verde superó 2-1 a los Federales de Chiriquí de Panamá, para conseguir su primera victoria del certamen.

“Fue un juego muy difícil, Panamá jugó muy bien, pero nosotros lo hicimos un poco mejor y nos terminamos llevando la victoria. Me gusta el pitcheo que tenemos, pero debemos mejorar más a la ofensiva. Estaremos listos para mañana para enfrentar a México Rojo”, comentó el manager Lorenzo Bundy.

El cubano Odrisamer Despaigne trabajó seis entradas, en las que permitió una carrera y cinco imparables para acreditarse el triunfo, mientras que la derrota fue para Jorge García, quien toleró cuatro hits y dos carreras en cuatro episodios y un tercio.

Rodolfo Amador conectó un sencillo productor de dos anotaciones en la primera entrada para generar toda la ofensiva de los Tomateros. Por los Federales, Abraham Rodríguez impulsó una carrera con un doble en el séptimo inning, pero la reacción fue insuficiente ante el hermético relevo mexicano.

México participa con dos equipos en esta edición de la Serie del Caribe, ante la ausencia de Venezuela, que iba a ser sede del certamen, el cual se mudó ante problemas políticos y de seguridad.

“Nosotros no venimos a foguearnos ni a prepararnos, venimos a ganar juegos. La situación es difícil porque hemos perdido los dos primeros partidos, pero trataremos de hacer nuestro mejor trabajo y ganar mañana. Esto no se ha acabado”, aseguró el mánager de Panamá, José Mayorga.