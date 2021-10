Black Widow y Cobra Kai entre los nominados

LOS ANGELES.- “Black Widow”, “Cobra Kai” y “El Juego del Calamar” son sólo algunos de los nominados a los People’s Choice Awards 2021 que se llevaran a cabo el próximo 17 de diciembre y donde será el público quien decida a los ganadores.

Te presentamos algunos de los nominados en las 40 categorías de cine, televisión, música y cultura pop, que componen la edición de este año.

Nominados a los People’s Choice Awards 2021

Mejor Película de 2021

“Black Widow”

“Duna”

“No time to Die”

“Venom: Carnage liberado”

“Un príncipe en Nueva York 2”

“La guerra del mañana”

“Rápidos y Furiosos 9”

“Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos”

Mejor Estrella Masculina de Cine 2021

Chris Pratt por “La guerra del mañana”

Daniel Craig por “No Time To Die”

Dwayne Johnson por “Jungle Cruise”

Eddie Murphy por “Un príncipe en Nueva York 2”

John Cena por “Rápidos y Furiosos 9”

Ryan Reynolds por “Free Guy: Tomando el control”

Simu Liu por “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos”

Vin Diesel por “Rápidos y Furiosos 9”

Mejor Estrella Femenina de Cine 2021

Awkwafina por “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos”

Charlize Theron por “Rápidos y Furiosos 9”

Florence Pugh por “Black Widow”

Jennifer Hudson por “Respect: la historia de Aretha Franklin”

Leslie Jones por “Un príncipe en Nueva York 2”

Margot Robbie por “Escuadron Suicida”

Salma Hayek por “Duro de Cuidar 2”

Scarlett Johansson por “Black Widow”

Programa del 2021

“Cobra Kai”

“Grey’s Anatomy”

“Law & Order: Special Victims Unit”

“Loki”

“Saturday Night Live”

“The Bachelor”

“This Is Us”

“WandaVision”

Artista masculino del 2021

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

Luke Combs

Shawn Mendes

The Weeknd

Artista femenina del 2021

Adele

Billie Eilish

Cardi B

Doja Cat

Halsey

Megan Thee Stallion

Olivia Rodrigo

Saweetie

Grupo del 2021

BTS

Coldplay

Dan + Shay

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Maroon 5

Migos

Twenty one pilots

Canción del 2021

“Butter” de BTS

“Bad Habits” de Ed Sheeran

“Easy On Me” de Adele

“Good 4 u” de Olivia Rodrigo

“MONTERO (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X

“Peaches” de Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

“STAY” de The Kid LAROI & Justin Bieber

“Up” de Cardi B

Fuente: UnoTV