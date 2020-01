Billie Eilish arrasa en los premios Grammy

LOS ANGELES.- La iconoclasta del pop Billie Eilish, ganó su primer Grammy este domingo al mejor álbum pop vocal por su aclamado trabajo en “When we all fall asleep, ¿where do we go?”.

Pero más tarde terminó arrasando al obtener también el Grammy en las categorías de Album del año, Grabación del año, Canción del año y Mejor nuevo artista.

Eilish, de 18 años, batió a las más veteranas Taylor Swift, Beyoncé y Ariana Grande así como al británico Ed Sheeran y conquistó así el primero de los seis Grammy que podría ganar en esta gala en Los Ángeles.

A continuación la lista de ganadores de los premios Grammy, que se entregaron el domingo en Los Ángeles.