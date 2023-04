Biden anuncia acceso de ‘dreamers’ a planes de salud

WASHINGTON.- El presidente Joe Biden anunció el jueves que cientos de miles de migrantes que fueron traídos a Estados Unidos sin autorización legal cuando eran menores ahora podrán contar con las prestaciones del Medicaid y la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Esta medida permitirá que los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), iniciado por el entonces presidente Barack Obama en 2012, tengan acceso a los seguros médicos financiados por el gobierno.

“Son estadounidenses en todos los sentidos, excepto en el papel”, dijo Biden en un video publicado en su cuenta en Twitter. “Necesitamos darles a los ′dreamers′ las oportunidades y el apoyo que merecen”.

Es probable que la iniciativa genere un rechazo considerable de parte de los mandatarios conservadores de los estados que se han mostrado reacios a ampliar el Medicaid y que critican la respuesta del gobierno de Biden al ingreso irregular de inmigrantes a Estados Unidos. Si bien el gobierno federal brinda fondos y pautas para el Medicaid, el programa es administrado por los estados.

El programa DACA estaba pensado para proteger de la deportación a los migrantes sin permiso de residencia a los que sus padres trajeron a Estados Unidos cuando eran niños y permitirles trabajar de forma legal en el país. Sin embargo, esos migrantes, conocidos como “dreamers”, no podían acceder a los programas de seguro médico subvencionados por el gobierno porque no cumplían el requisito de tener una “presencia legal” en Estados Unidos. Eso es lo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de Biden intentará cambiar para finales de mes.

La Casa Blanca tomó la decisión en un momento en que el DACA enfrenta cuestionamientos legales y el número de beneficiarios se reduce.

Se estima que 580.000 personas seguían enroladas en el programa a finales del año pasado, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), una cifra inferior a la de años anteriores. Órdenes judiciales actuales impiden que el Departamento de Seguridad Nacional procese nuevas solicitudes. El programa lleva años inmerso en impugnaciones jurídicas, y el Congreso no ha podido alcanzar un consenso para aprobar reformas migratorias más amplias.

Los beneficiarios del DACA pueden trabajar legalmente y pagar impuestos, pero no tienen estatus legal y se les niegan muchas de las prestaciones a las que pueden acceder los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros que viven en el país, incluido el acceso a seguros médicos financiados por el gobierno.

Paloma Bouhid, una beneficiaria del DACA de 26 años procedente de Brasil y dueña de un pequeño comercio en Orlando, Florida, donde creció, dijo que el anuncio era un “enorme alivio”. Bouhid indicó que abrió su negocio en 2021 luego de perder su empleo en Walt Disney Co. en 2020 en medio de la pandemia de COVID-19, pero ser emprendedora significaba que tenía que pagar 500 dólares mensuales por un seguro privado luego de pasar un susto de salud el año pasado.

“Este último año realmente he pasado apuros sólo para conseguir todas mis citas con doctores”, comentó. “Cualquier visita pendiente al doctor, todo lo que pueda, porque antes del anuncio de hoy, realmente no podía mantenerlo más tiempo del año que ya tenía con él”.

Durante la pandemia del coronavirus, muchas personas se apuntaron en el Medicaid, el programa que ofrece cobertura sanitaria a los estadounidenses más pobres. Y el gobierno incrementó los subsidios federales para reducir el costo de los planes de salud comerciales, según la Ley de Cuidado de Salud Asequible. El año pasado, sólo el 8% de los estadounidenses no tenía seguro médico, según el HHS.

Pero es más probable que los inmigrantes que viven de forma irregular en el país no cuenten con seguro médico. Se cree que más de la tercera parte de los beneficiarios del DACA no tienen cobertura de salud, dijo el HHS. Casi la mitad de los aproximadamente 20 millones de inmigrantes que viven bajo esta situación no cuentan con seguro médico, según una investigación de la Kaiser Family Foundation.

Brindar cobertura a más personas podría tener un impacto positivo en todo el sistema de salud debido a que daría acceso a más personas a revisiones de rutina y evitaría visitas de emergencia, comentó Jamila Michener, profesora adjunta de gobierno y políticas en la Universidad Cornell.

“Tener grupos significativos de personas que viven, trabajan, van a la escuela y residen en Estados Unidos pero no tienen acceso a beneficios vitales de salud es malo para todos”, dijo Michener en un comunicado. “Hace que el cuidado preventivo sea menos accesible, y por lo tanto aumenta el costo de la atención de emergencia”.

Jose Muñoz, director nacional de comunicaciones para la organización de defensa de los migrantes United We Dream, dijo que el anuncio era una “gran victoria”. Señaló que hasta el día de hoy, cientos de miles de beneficiarios del DACA se veían obligados a pagar grandes cantidades por seguros privados cuando sus empleadores no les ofrecían cobertura o si eran trabajadores independientes, o a quedarse sin seguro.

“Cuando piensas en ir al doctor para una revisión anual o cuando estás enfermo, eso es parte de la vida y es una necesidad muy humana”, dijo Muñoz. “Desafortunadamente hay demasiadas personas, en especial personas indocumentadas, para las que obtener un seguro médico asequible a menudo resulta inaccesible”.

José Magaña Salgado, fundador del grupo consultor Masa y beneficiario del DACA, dijo que mientras crecía pudo ver como su prima, quien no tenía permiso legal para vivir en el país, recibió cuidados paliativos y falleció después de un diagnóstico de cáncer porque no tenía seguro que le ayudara a pagar su tratamiento. Magaña Salgado ha pasado años promoviendo que se otorgue cobertura médica a los beneficiarios del DACA y a todos los inmigrantes.

“Pasé varios años sin cobertura médica, preguntándome si una cuenta médica me pondría en bancarrota o, peor aún, derivaría en una muerte prematura”, señaló.

Si bien existe apoyo bipartidista para promulgar cierto tipo de protecciones a los migrantes, a menudo las negociaciones se han venido abajo debido a debates sobre seguridad fronteriza o si la expansión de las protecciones podría alentar a otros a intentar ingresar al país sin autorización. Biden ha hecho reiterados llamados al Congreso para que otorgue herramientas con el fin de que los imigrantes que fueron traídos de forma ilegal al país durante su infancia puedan obtener la ciudadanía.

Otras clases de inmigrantes —incluyendo los solicitantes de asilo y personas con estatus de protección temporal— tienen de antemano la posibilidad de comprar un seguro médico a través de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la ley de atención médica de Obama, frecuentemente llamada “Obamacare”.