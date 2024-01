Bellakath estrenará su propia serie biográfica en Netflix

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2023 fue un gran año para muchos artistas, especialmente para aquellos cuyas canciones se viralizaron en redes sociales, como Bellakath quien en la última mitad del año lanzó “Reggaeton Champagne” junto a Dani Flow la cual suma hasta el momento 132 millones 923 mil 787 reproducciones en Spotify.

Pero la cantante de 25 años tiene grandes planes para este 2024, pues este sábado compartió uno de ellos que emocionó a sus seguidores de Instagram y que implica llegar a la pantalla chica de la mano de Netflix.

A través de sus historias de Instagram, mejor conocida como Hilda Katherinne Huerta Díaz, mejor conocida como Bellakath platicó con sus seguidores sobre los tres años que lleva en la industria musical y cuánto le gusta el género en el que se especializa.

A mí me gusta hacer lo que hago, llevo tres años (…) amor el reguetón wey, yo no quiero ser bellaca por poda, yo amor el reguetón, yo nací bellaca, me crié con p*nches chakas, me crié con el barrio chaca de allá de Tláhuac, bajábamos a citas en el Chabacano (…) después tuve novios ñeros, yo me crié en el barrio”

Luego recordó que ella iba en escuelas privadas durante la primaria y secundaria, pero siempre fue la “chaka-fresa” del salón, aunque lo intentaba, fue en ese momento cuando se detuvo para darle la noticia a sus seguidores:

Una historia que después les voy a contar en mi serie de Netflix, va a estar muy perra, toda mi vida, todo lo que tuve que pasar para estar aquí porque nadie me lo regaló”.

Sobre este tema, la intérprete de “Gatita” he referido en repetidas ocasiones que últimamente han surgido otras cantantes que le han querido copiar su estilo, aunque en redes sociales corría el rumor de que eran indirectas para Yeri Mua, fue la misma Bellakath quien lo negó e incluso mencionó que le gustaría colaborar con la veracruzana, por ello espera que no le copien la idea de sacar una serie biográfica.

El anuncio dividió opiniones, pues aunque hay miles de personas que escuchan su música, hay otros a quienes no les parece relevante e incluso consideran que sus letras son de mal gusto, por lo que a través de una publicación en X, los usuarios comentaron:

-“Que chinga*s me va importar la vida de una ñera de Iztapalacra o de donde sea a nadie le importa”

-“Hay tanta gente talentosa y apoyan a esta babosa ay no”

-“Haha y porque queríamos saber de ella?? Como si tuviera una carrera wow, apenas tiene 2 canciones! Que contara? Cómo fueron sus operaciones para que la dejaran como pingüino o que?”

-“El día de los inocentes ya pasó”