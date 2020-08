Belinda y Christian Nodal ya no se esconden

CIUDAD DE MÉXICO.- El romance entre Belinda y Christian Nodal ya no es un secreto, por lo menos así lo han dejado en claro ambos intérpretes, luego de que dieran a conocer un video en el que se les ve dándose un beso muy apasionado.

En el clip compartido por Nodal en su cuenta de una red social, se ve a la pareja a bordo de una embarcación, abrazados.

“Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre.

“Te amo @belindapop. Espero y esta ‘publicidad’ nos dure pa toda la vida mi amor”, escribió el intérprete de “Adiós Amor”.

Aunque Belinda ha sido más precavida al momento de compartir cosas, no dudó en contestarle con un: “Te amo!!!”.