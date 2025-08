Bednarek empuja a Lyles, quien ganó los 200 metros en el campeonato nacional

EUGENE, Oregon, EE.UU. (AP) — Noah Lyles dio el golpe más grande del día en la pista, superando a Kenny Bednarek para ganar, y luego mirándolo y desafiarlo.

La respuesta de Bednarek fue empujar a Lyles con ambas manos en la espalda tras cruzar la línea de meta, algunas palabras acaloradas más y un desafío para una revancha que no puede llegar lo suficientemente pronto.

Los campeonatos de atletismo de Estados Unidos se volvieron físicos el domingo. Lyles y Bednarek estuvieron involucrados en un enfrentamiento de empujones y gritos mientras cruzaban la línea de meta de una peleada final de 200 metros en Hayward Field en Eugene, Oregón.

“Como he dicho antes, Noah va a ser Noah”, comentó Bednarek. “Si quiere mirarme fijamente, está bien”.

Lyles alcanzó a Bednarek y cruzó con un tiempo de 19.63 segundos, 0,04 segundos por delante de su rival y con la posibilidad de tener una revancha el 19 de septiembre en Tokio en los campeonatos del mundo.

La mejor acción llegó después de la línea de meta. Hubo palabras, el empujón y, luego, Lyles girando, retrocediendo, extendiendo los brazos y saltando como un boxeador antes de lanzar algunas palabras más a Bednarek.

Su discusión se extendió al inicio de lo que normalmente es una entrevista de ganador celebratoria de NBC.

“Te digo, si tienes un problema, espero una llamada”, expresó Bednarek, mientras Lewis Johnson de la cadena movía el micrófono entre los corredores.

Lyles respondió: “Sabes qué, tienes razón. Tienes razón. Hablemos después de esto”.

Aunque se dieron la mano durante ese tenso momento posterior a la carrera, Bednarek estaba muy animado mucho después de que los velocistas abandonaran la pista.

“El resumen es, no me hagas eso”, dijo. “Yo no hago ninguna de esas cosas. No es buen carácter. Eso es básicamente todo. Al final del día, él ganó la carrera. Tengo que darle crédito. Fue el mejor hombre hoy”.

La victoria en sí no fue una gran sorpresa para Lyles, quien es el tres veces campeón mundial defensor y que tendrá que superar a Bednarek para lograr cuatro en Tokio. A Bednarek se le preguntó qué dijo Lyles cuando se dio la vuelta y se jactó después de asegurar su quinto título nacional en su distancia favorita.

“Lo que dijo no importaba, es solo lo que hizo”, manifestó Bednarek. “Comportamiento antideportivo (expletivo) y no trato con eso. Es un factor de respeto. Está fresco. La última vez que nos alineamos, lo vencí, eso es todo lo que puedo decir. La próxima vez que nos alineemos, voy a ganar. Eso es todo lo que importa”.

Cuando se le pidió que ampliara su papel en la disputa, Lyles fue menos comunicativo: “Por órdenes del entrenador, sin comentarios”.

Como es común en un año después de los Juegos Olímpicos, y en la era post Usain Bolt, el atletismo es un deporte que necesita desesperadamente algo de energía.

Quién más para proporcionarla que Lyles, el personaje más atractivo del deporte junto a Sha’Carri Richardson, quien se encontró nuevamente en los titulares fuera de la pista este fin de semana

Hasta ahora, los medios de atletismo y los propios corredores han intentado generar rivalidades entre Lyles y Erriyon Knighton (se desvaneció), o Lyles y Letsile Tebogo (lo venció en los Juegos Olímpicos el año pasado) o, por supuesto, entre Lyles y el receptor de la NFL Tyreek Hill (el supuesto enfrentamiento nunca tuvo lugar).

Resulta que probablemente deberían haber mirado al carril junto a él. Bednarek ha ganado plata y vencido a Lyles las dos últimas veces que se han alineado en los 200 en los Juegos Olímpicos, aunque Lyles ha tenido problemas en ambos: en Tokio con su salud mental, luego en París con COVID.

Bednarek hizo referencia a algunos problemas de tiempo con su rival.

“Solo algunas cosas personales que tenemos que manejar”, dijo.

Pero cuando se le pidió que dijera cualquier cosa sobre esta incipiente rivalidad, Lyles se mostró evasivo, enfocándose en cambio en lo difícil que ha sido este año para él después de una lesión en abril que lo mantuvo fuera de las pistas hasta junio.

“Si no me van a vencer ahora, no me van a vencer nunca”, afirmó Lyles.

Bednarek no está tan seguro de eso.

La final de 200 fue la quinta carrera de Bednarek de la semana, contando las tres eliminatorias de los 100 metros, además de la final que ganó el viernes. Lyles, quien tiene un lugar automático en los mundiales en ese evento como campeón defensor, solo corrió la eliminatoria de los 100.

“Iremos frescos y veremos qué pasa”, dijo Bednarek. “Porque estoy muy seguro de que puedo vencerlo. Eso es todo lo que puedo decir”.

En otros lugares alrededor de la pista (y campo)

Melissa Jefferson-Wooden ganó los 200 metros con su mejor tiempo de 21,84 segundos, mientras que la campeona olímpica Gabby Thomas tuvo que esperar unos momentos ansiosos para ver si ganaba un lugar en el equipo mundial. Lo hizo cuando su nombre apareció en tercer lugar.

Jefferson-Wooden acaparó el fin de semana tras ganar los 100 metros el viernes. Se unirá en los 100 en los mundiales a Richardson, quien tiene un lugar automático como campeona defensora. Richardson no avanzó a la final en los 200.

Los 400 metros con vallas femeninos estaban completamente abiertos con la campeona olímpica y poseedora del récord mundial Sydney McLaughlin-Levrone eligiendo enfocarse en los 400 metros planos (ganó el evento el sábado). Dalilah Muhammad, de 35 años, tomó el control y se llevó la victoria.

Uno de los finales más emocionantes de la tarde fue en los 800 metros masculinos, donde el campeón mundial de 2019 Donavan Brazier usó un fuerte remate para mantener a raya a Cooper Lutkenhaus, de 16 años, y a Bryce Hoppel.

En los 5.000 metros, Shelby Houlihan mantuvo a raya a Elise Cranny por menos de un segundo para ganar el título. Houlihan regresó a la pista este año después de cumplir una suspensión de cuatro años por dopaje. La ex poseedora del récord de Estados Unidos en los 5.000 dio positivo después de comer un burrito que, según ella, estaba contaminado con una droga para mejorar el rendimiento.