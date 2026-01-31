Bayern Múnich frustrado nuevamente mientras Hamburger SV consigue empate

Joshua Kimmich, del Bayern Múnich, reacciona durante el partido de la Bundesliga alemana entre el Hamburger SV y el FC Bayern Múnich en Hamburgo, Alemania, el sábado 31 de enero de 2026. (Marcus Brandt/dpa vía AP)

El Bayern Múnich está en una racha sin victorias de dos partidos.

El Hamburger SV sorprendió al gigante bávaro el sábado al luchar por un empate 2-2 en la Bundesliga, una semana después de que el Bayern sufriera su primera derrota de la temporada ante el Augsburgo.

El Hamburgo necesitó tanto suerte como determinación, con el Bayern golpeando dos veces el marco del gol y teniendo dos apelaciones de penalti rechazadas en el tiempo de descuento.

“Fueron los periodistas quienes dijeron que la Bundesliga es aburrida. Nosotros nunca dijimos que la Bundesliga fuera fácil”, dijo Max Eberl, miembro de la junta deportiva del Bayern.

El Hamburgo comenzó bien antes de que el Bayern visitante comenzara a dominar. El portero del Hamburgo, Daniel Heuer Fernandes, negó a Michael Olise, luego a Lennart Karl, quien tuvo un gol temprano anulado después de que Harry Kane cometiera falta sobre el portero.

Luego, Joshua Kimmich concedió un penalti por tropezar a Nicolai Remberg. Fábio Vieira envió el tiro desde el punto dentro del poste izquierdo a los 34 minutos para enloquecer a los aficionados locales.

El Bayern no entró en pánico. Kimmich no pudo anotar desde el centro de Serge Gnabry, pero el balón quedó para que Kane lo convirtiera justo antes del descanso. Fue el 22do gol de liga de la temporada para la estrella inglesa.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany —él mismo un exjugador del Hamburgo— envió a Luis Díaz por Karl después del descanso y solo tomó un minuto para que el delantero colombiano anotara después de que Olise lo asistiera.

El defensor del Hamburgo, Luka Vušković, respondió de cabeza siete minutos después y podría haber habido más, pero Alphonso Davies corrió hacia atrás para hacer un despeje salvador a los 74.

“Hubiera sido un poco más mágico si hubiéramos conseguido el tercer gol”, dijo Vušković. El croata de 18 años está cedido en el Hamburgo por el Tottenham.

El Hamburgo, ascendido a la Bundesliga la temporada pasada después de una ausencia de siete años, subió al 13º lugar en la división de 18 equipos.

Nueva derrota para el Eintracht antes de estrenar técnico

La racha sin victorias del Eintracht Frankfurt se extendió a ocho partidos en todas las competiciones el sábado tras una derrota por 3-1 en casa ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga.

Fue el sexto partido de siete este año en el que el Frankfurt concedió tres goles.

El entrenador español Albert Riera asumirá el cargo el lunes y la magnitud de su tarea es clara desde que Frankfurt despidió a Dino Toppmöller el 18 de enero: arreglar esa defensa vulnerable después de cuatro derrotas consecutivas.

El defensor brasileño Arthur anotó el primer gol a los 26 minutos para el Leverkusen —también fue el primero en cinco partidos de la tarde— al vencer al portero Kaua Santos en su primer poste después de que Álex Grimaldo lo asistiera con el talón.

Malik Tillman hizo el 2-0 con un buen disparo bajo dentro del poste derecho. Ese fue el tercer tanto del delantero estadounidense en dos partidos, incluyendo la victoria por 3-0 a mitad de semana en Villarreal en la Liga de Campeones.

Robin Koch descontó y el Frankfurt mejoró mucho después del descanso, pero Ellyes Skhiri fue expulsado con su segunda tarjeta amarilla a los 70 minutos.

Aleix García consiguió el tercer gol del Leverkusen en un contraataque en el tiempo de descuento.

Además, el Mainz remontó para ganar en Leipzig 2-1, el Hoffenheim derrotó al Union Berlin 3-1, el Augsburgo disfrutó de una victoria por 2-1 sobre el St. Pauli, y el Werder Bremen anotó tarde para rescatar un empate 1-1 en casa con el Borussia Mönchengladbach.

Decisiones de penales debatibles

Los árbitros están en el centro de atención después de decisiones debatibles sobre penales en varios partidos.

Robert Schröder decidió no otorgar un penalti temprano al Frankfurt incluso después de consultar repeticiones que mostraban a Robert Andrich del Leverkusen golpeando la pierna de Arnaud Kalimuendo.

Marius Wolf del Augsburg concedió un penalti por conectar con Manolis Saliakas del St. Pauli después de despejar el balón. El entrenador del Augsburg, Manuel Baum, fue amonestado por sus protestas. No hubo intervención del VAR.

David Raum del Leipzig fue penalizado por una aparente falta sobre Phillip Tietz del Mainz antes del descanso, permitiendo a Nadiem Amiri igualar 1-uno. Tietz luego asistió a Silas para el gol de la victoria.

Leopold Querfeld del Union Berlin fue penalizado por una falta sobre Fisnik Asllani del Hoffenheim mientras despejaba el balón. Andrej Kramarić anotó el penalti resultante y consiguió otro gol tres minutos después.