‘Bardo’, de González Iñárritu, siempre sí competirá en los premios Ariel

CIUDAD DE MÉXICO.- Por un error de comunicación, “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades”, la más reciente película de Alejandro González Iñárritu, no se inscribió a los premios Ariel, algo que ya quedó subsanado.

Leticia Huijara, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, indicó que el filme sí participará finalmente en el proceso de selección que definirá los títulos a participar en las diferentes categorías de la entrega 2023.

Hace dos semanas la AMACC (por sus siglas) dio a conocer la lista definitiva de cintas inscritas, en la cual “Bardo” no figuraba, lo que fue sorpresivo.

“Tuvieron un error de comunicación, se atrasó, habían iniciado el proceso y no lo completaron pensando que alguien más lo estaba haciendo, pero Bardo está, no debe no estar”, señaló Huijara.

“Además en la Academia ya la habíamos elegido para representarnos en los Oscar, entonces no había posibilidad de que no estuviera”, añadió.

Protagonizada por Daniel Giménez Cacho y contando con el diseño de producción de Eugenio Caballero (“El laberinto del fauno”), la historia sigue a un documentalista mexicanop radicado en EU, quien revisa la historia y la actualidad de México.

Su estreno internacional fue en el pasado Festival Internacional de Cine de Venecia y luego llegó a salas mexicanas en octubre, para ser lanzada posteriormente en Netflix.

Las otras películas que aspiran a un premio Ariel

Entre las más de 40 ficciones inscritas se encuentran, además de “Bardo”, las cintas de terror “Mal de ojo”, “Huesera” y “La exorcista”; las comedias “Lecciones para canallas” y “Malvada”; el thriller “Ojos que no ven”, así como los drama “Ruido” y “La caída”.

“(La convocatoria) Fue muy buena, sí teníamos un poquito de duda porque como se había atrasado un poquito, eso pudiera generar una convocatoria menor, pero tenemos una película menos inscrita del total del año pasado, entonces es un éxito”, consideró Huijara.

Próximamente se darán a conocer la fecha y sede de la ceremonia del Ariel. Por ahora se mantienen pláticas con la plataforma HBO-Max para que sea difundida por su señal.

“Hay conversaciones interesantísimas, no me gusta decir cosas hasta que no las tenga amarradas, pero es algo importante con gente que tiene ganas de apoyarnos”, apuntó.