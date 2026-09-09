Barcelona inicia la Champions con goleada 5-1 al Feyenoord

El delantero del Barcelona, Raphinha, anota el gol inicial de su equipo durante el partido de la fase inicial de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Barcelona y el Feyenoord en Barcelona, España, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Emilio Morenatti)

El delantero del Barcelona, Raphinha, anota el gol inicial de su equipo durante el partido de la fase inicial de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Barcelona y el Feyenoord en Barcelona, España, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Emilio Morenatti)

BARCELONA, España (AP) — Con un Raphinha en llamas liderando su ataque, Barcelona no parece necesitar otro delantero después de todo.

El brasileño, ferozmente competitivo, mantuvo su gran inicio de temporada el miércoles al marcar dos goles para encabezar la goleada 5-1 de Barcelona sobre Feyenoord en su debut en la Liga de Campeones.

Su doblete, combinado con sus seis goles —líderes de La Liga—, convierte a Raphinha en el máximo goleador de Europa con ocho.

Raphinha se puso en marcha en el Camp Nou apenas tres minutos después del inicio del partido, cuando recibió un pase de Lamine Yamal dentro del área. Con un toque, hizo que un par de defensores se deslizaran en la dirección equivocada, lo que le permitió perfilarse y definir con un disparo al fondo de la red.

Raphinha puso el 3-0 tras un pase de Pedri en el minuto 57, sumándose a un gol de Karim Adeyemi.

Sustituido en los minutos finales, Raphinha fue el primero en salir del banquillo para abrazar a Yamal junto a la banda después de que la estrella española colocara un tiro libre para ampliar la victoria.

“La verdad es que una temporada tiene sus altibajos, y empezar así esta temporada nos da mucha confianza”, declaró Raphinha a Movistar Plus.

Barcelona había querido fichar a un nuevo delantero

El versátil brasileño, que lleva el número 11 y combina energía y una definición implacable como pocos, no estaba llamado a encabezar el ataque de Barcelona.

Barcelona perdió a Robert Lewandowski y a Ferran Torres en la pretemporada y había ido tras Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, para reemplazarlos. Tuvo que conformarse con un acuerdo apresurado para incorporar a Gabriel Jesus, del Arsenal, al final del mercado de fichajes. Con Jesus —quien ingresó tarde y marcó el quinto de Barcelona el miércoles— previsto para ser utilizado principalmente como suplente, en Barcelona surgieron dudas sobre si el equipo tendría problemas para anotar.

Ahora parece que no gastar a lo grande en otro delantero podría haber sido la mejor “no decisión” de un verano en el que el club incorporó a Rodri, procedente del Manchester City, además de los extremos Anthony Gordon y Adeyemi.

Hansi Flick ciertamente se mostró satisfecho con su plantel tras una quinta victoria. El técnico de Barcelona elogió la energía que Raphinha aporta al equipo en ataque, encabezando la presión que el alemán exige para recuperar rápido el balón cerca de posiciones de gol.

“Raphinha, lo vimos hoy, su energía es enorme. Tenemos mucho en la transición, en el contraataque, y cuando mantenemos el balón y esperamos para crear situaciones”, comentó el entrenador de Barcelona.

Raphinha evoluciona constantemente

Raphinha, de 29 años, ya se ha reinventado con éxito antes.

Llegó desde Leeds en 2022 con la reputación de ser un extremo rápido, trabajador. Pero después de que Lamine Yamal irrumpiera como el titular por la banda derecha, Raphinha parecía encaminado a salir del club.

En cambio, Raphinha demostró que podía rendir igual de bien por la izquierda o incluso en una posición interior. El resultado fue explosivo: 34 goles en la temporada 2024-25, mientras ayudó a Barcelona a ganar La Liga, la Copa del Rey y a alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones.

Raphinha tuvo problemas de lesiones la temporada pasada y su Mundial con Brasil se vio truncado por un tirón en el isquiotibial. Eso probablemente influyó en que no estuviera entre los 30 finalistas del Balón de Oro anunciados el martes. Terminó quinto en la votación en la edición 2025 del premio.

Esta temporada, Raphinha ha sido una gran razón por la que Barcelona ha arrancado de manera intimidantemente buena en La Liga, donde ha superado a sus rivales 17-2 en cuatro jornadas. Esa diferencia de goles de +15 en los primeros cuatro partidos es el mejor inicio en la historia del club.

Preguntado por no estar en la lista del Balón de Oro, Raphinha dijo que no quería hablar del tema.

“Solo hablo de cómo el Barça está teniendo una gran temporada”, afirmó.