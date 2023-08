“Barbie” sigue dominando la taquilla en su 4ta semana

LOS ÁNGELES .— “Barbie”, el fenómeno cinematográfico de la directora Greta Gerwig, se mantuvo en la cima de la taquilla en su cuarta semana, recaudando 33,7 millones de dólares, según estimaciones del estudio el domingo.

La película de Warner Bros. estelarizada y producida por Margot Robbie y que aún se exhibe en 4.137 salas de cine, se negó a caer como lo ha hecho la mayoría de los éxitos de taquilla este año, superando los 500 millones de dólares en América del Norte en general una semana después de rebasar la marca de los 1.000 millones de dólares a nivel mundial —un récord para una cinta dirigida por una mujer.

La segunda mitad del dúo “Barbenheimer”, “Oppenheimer”, regresó al segundo puesto en su propia cuarta semana después de una semana en tercer lugar en general. La película dirigida por Christopher Nolan de Universal Pictures recaudó 18,8 millones de dólares en 3.761 salas para un total nacional general de 264,3 millones.

El par superior tenía una escasa competencia. El único gran estreno de la semana, “The Last Voyage of the Demeter”, de Universal, terminó quinto con un primer fin de semana de 6,5 millones de dólares.

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”, en su segunda semana, obtuvo 15,6 millones de dólares a nivel nacional por el tercer lugar, y la secuela del tiburón con Jason Statham, “Meg 2: The Trench”, recaudó 12,7 millones de dólares, cayendo del segundo al quinto lugar en su segunda semana en cines.

A continuación, la venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Barbie”, 33,7 millones de dólares.

2. “Oppenheimer”, 18,8 millones.

3. “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”, 15,6 millones.

4. “Meg 2: The Trench”, 12,7 millones.

5. “The Last Voyage of the Demeter”, 6,5 millones.

6. “Haunted Mansion”, 5,6 millones.

7. “Talk to Me”, 5,1 millones.

8. “Sound of Freedom”, 4,8 millones.

9. “Mission: Impossible — Dead Reckoning Part I”, 4,7 millones.

10. “Jailer”, 2,6 millones.