Bancos cerrarán el 17 por día feriado

La Comisión Nacional Bancaria CNBV previene a los usuarios de la Banca que el lunes 17 de noviembre de 2025 será un día feriado oficial en México, por lo que diversas instituciones y servicios ajustarán sus horarios de atención. Entre los sectores que modificarán sus operaciones se encuentra el bancario, de acuerdo con el calendario de días inhábiles emitido por la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con la CNBV, las sucursales bancarias no abrirán al público el lunes 17 de noviembre de 2025, ya que la fecha se considera inhábil por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana. La disposición se establece conforme al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que indica el traslado de algunos feriados para conformar fines de semana largos.

El cierre aplica únicamente a la atención en ventanilla. Los servicios digitales, cajeros automáticos, banca en línea y aplicaciones móviles continuarán disponibles para realizar operaciones como transferencias, pagos y consultas de saldo.

La suspensión de actividades bancarias el 17 de noviembre corresponde al traslado del feriado del 20 de noviembre, fecha en que se conmemora la Revolución Mexicana. En 2025, el 20 de noviembre caerá en jueves, por lo que el descanso se moverá al lunes anterior, conforme al sistema de fines de semana largos implementado por la legislación laboral.

El calendario de la CNBV aplica a todas las instituciones financieras sujetas a su supervisión, incluidas casas de bolsa, sociedades financieras, uniones de crédito e instituciones de ahorro y préstamo.

Durante el lunes 17 de noviembre, los usuarios podrán utilizar canales electrónicos y corresponsales bancarios ubicados en tiendas y establecimientos comerciales. Entre los servicios disponibles estarán los pagos de servicios, depósitos, retiros y transferencias.

Las sucursales retomarán operaciones en horario habitual a partir del martes 18 de noviembre. Las instituciones financieras recomiendan realizar con anticipación los trámites presenciales que no puedan concretarse por medios digitales, como aperturas de cuentas o gestiones de crédito.