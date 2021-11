Bajo nieve, la cancha para el Canadá vs México

CIUDAD DE MÉXICO.- La cancha del Estadio Commonwealth está cubierta de nieve previo al partido de Eliminatoria Mundialista entre Canadá y la Selección Mexicana, en Edmonton.

«¿La tormenta antes de la tormenta?», publicó en Instagram la cuenta oficial del representativo canadiense.

A la Federación Mexicana de Futbol aún no le han dado algún reporte de que estas circunstancias pudieran modificar la programación del partido.

Al filo de las 15:00 horas, tiempo del Centro de México (14:00 de Canadá), había una temperatura de 6 grados bajo cero, con sensación térmica de -14.

Se sabe que la cancha está cubierta por una lona y que los organizadores del partido retirarían la nieve poco antes del comienzo del mismo, con el objetivo de que no haya afectaciones en el césped del Estadio Commonwealth.

En la cuenta @canadasoccer se aprecian a diversos trabajadores retirando la nieve en distintas zonas del inmueble, como en escaleras, pasillos y butacas.

Diversos reportes indican que es una de las peores nevadas en Edmonton, más allá de que sea la primera de la temporada.

«Pronto este campo de blanco será un mar de #CanadaRED (CanadáROJO)», agregó @canadasoccer.

La Selección Mexicana no vivía condiciones similares desde que en noviembre de 2014 visitó a Bielorrusia, pero en un amistoso.

Ahora se juega su tranquilidad en este cierre de año en la Eliminatoria Mundialista. Se trata del octavo y último juego en este 2021. El Tricolor marcha sublíder con 14 puntos, mientras que Canadá es tercero con 13 y una combinación de resultados puede mandar al equipo de Gerardo Martino a zona de Repechaje.

Estadio #Iceteca 🥶🇨🇦

(let's get that trending, eh?)

Edmonton! We're counting on you to make this our Frozen Fortress tonight. You know what to do!#CANMNT #WCQ #ForCanada pic.twitter.com/TELcxdQHEY

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) November 16, 2021