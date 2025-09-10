Baja costo del dólar a 18.90 en centros cambiarios

Imagen del tipo de cambio en Nuevo Laredo este martes. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Este martes el dólar redujo su valor, al ofertarse en centros cambiarios en 18.90 a la venta, luego de varias semanas de haber permanecido en 19.00, 19.10 hasta 19.20.

A la compra también registró un descenso, pues se compró en 17.70, luego de haber estado durante varias semanas en 17.90, 18.00 y 18.10.

Desde hace aproximadamente seis semanas no se tenía esta cotización, cuando posteriormente subió presionado por los aranceles anunciados por los Estados Unidos.

Algunos expertos atribuyen este descenso en el tipo de cambio, luego del dato de inflación anunciado este martes por el INEGI, que reveló un aumento en agosto del 3.57%, cifra mayor al 3.51% registrado en julio.