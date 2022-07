Bad Bunny reveló quién fue la inspiración detrás de ‘Ojitos lindos’

CIUDAD DE MÉXICO.- Bad Bunny abrió su corazón con sus seguidores hace unos días, pues a través de un ‘live’ que realizó en Instagram, como motivo de los dos meses de lanzamiento del álbum ‘Un verano sin ti’ el artista compartió quién lo inspiró para escribir su reciente tema de amor ‘Ojitos lindos’. Por si fuera poco, el cantante realizó dinámicas y sorpresas para los fans.

Pese a que se pudiera pensar que la canción que Benito Antonio Martínez (nombre real) hizo en colaboración con la banda colombiana Bomba Estereo sería dedicada para una persona especial, quien realmente le robó el corazón a ‘el conejo malo’ fue su perrita beagle de nombre Sansa.

‘Los ojos más lindos que he visto son los de Sansa, son los más lindos’, expresó Bad Bunny.

El puertorriqueño dijo que era un tema escrito con mucho sentimiento y se trató de la primera vez que compuso sintiendo amor hacia alguien.

De acuerdo con ‘People en español’, la canción ya cuenta con casi tres millones de reproducciones en Spotify.

Bad Bunny presume a Sansa

El cantante realizó un video en el que muestra a su cachorra mientras esta duerme y de fondo comienza el tema ‘Ojitos lindos’.

Asimismo durante el en vivo agradeció a la banda de electropical por haberlo ayudado a interpretar la canción.

‘Muchas gracias a Bomba Estéreo, a Li por cantar esta canción y decir que sí’, dijo.

‘Como he dicho antes hubo un verano en mi pasado donde la música de Bomba Estéreo me acompañó y me dio vida, ese verano realmente necesitaba luz y buena vibra para sobrevivir. Por ejemplo, cuando estaba trabajando en el disco ‘Por Siempre’, La música de Bomba Estéreo me ayudó a ser feliz’, agregó.

La cachorra también es cuidada por Gabriela Berlingeri, amiga del cantante. Benito además, suele presumir a su mascota en videos de tiktok algo que sus fanáticos adoran del puertorriqueño.