Avanza Zverev a semifinales y enfrentará a Karen Khachanov

El alemán alcanzó la antesala de la final en los cuatro torneos Grand Slam del año

El alemán Alexander Zverev festeja tars derrotar al holandés Botic van de Zandschulp en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el miércoles 9 de septiembre de 2026 (AP Foto/Adam Hunger)

El alemán Alexander Zverev festeja tars derrotar al holandés Botic van de Zandschulp en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el miércoles 9 de septiembre de 2026 (AP Foto/Adam Hunger)

NUEVA YORK.- El accidentado camino de Alexander Zverev al inicio del Abierto de Estados Unidos se convirtió en un paseo tranquilo hasta las semifinales.

El primer preclasificado venció el miércoles a Botic van de Zandschulp por 6-2, 7-5, 6-1 y se cercioró de instalarse en la semifinal de los cuatro torneos del Grand Slam esta temporada.

Zverev, campeón del Abierto de Francia y subcampeón de Wimbledon jugará el viernes contra Karen Khachanov, mientras que los estadounidenses Ben Shelton y Frances Tiafoe se enfrentan en la otra semifinal.

El alemán Zverev se convirtió en el primer hombre que, siendo máximo favorito, tuvo que disputar partidos a cinco sets en cada una de las dos primeras rondas de un major en la era abierta, que comenzó en 1968. Pero ganó sus últimos tres partidos en sets corridos y es el único hombre en alcanzar las semifinales de los cuatro grandes este año.

Su rival del viernes llegó al menos a la tercera ronda en todos ellos y esta vez ha avanzado tres fases más.

Khachanov estaba preparado para pasar por una dura prueba con la meta de volver a las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Pero el cuerpo de Alexander Blockx no estaba en condiciones de hacerlo.

Blockx dejó de jugar en el tercer set el miércoles debido a lesiones en la pierna, las costillas y la espalda, lo que envió al ruso a su tercera semifinal de un Grand Slam.

“Creo que mi cuerpo simplemente se rindió”, manifestó Blockx.

Khachanov ganó los dos primeros sets por 6-2 y 7-5. El belga, cabeza de serie número 28, decidió que era momento de parar después de que Khachanov le quebró el saque para ponerse 3-2 arriba en el tercero.

“Me estaba preparando muy, muy bien para ese enfrentamiento. No es fácil jugar porque, por un lado, sentía que estaba dominando desde el principio; luego empecé a notar que él estaba teniendo cada vez más dificultades”, comentó Khachanov, y añadió que vio que Blockx estaba “sufriendo en todo el cuerpo”.

Khachanov busca su primera final de un grande. El ruso llegó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos en 2022 y del Abierto de Australia en 2023.

El ruso no fue cabeza de serie en un torneo de Grand Slam por primera vez desde 2018 tras una temporada extraña. Por primera vez alcanzó al menos la tercera ronda en los cuatro grandes, pero tiene marca de 10-15 en otros torneos, con derrotas en las rondas iniciales de los tres eventos sobre cancha dura antes de llegar a Nueva York.

Blockx contó que casi se retiró en su último partido debido a sus lesiones. El miércoles, mientras recibía tratamiento en múltiples partes del cuerpo, afirmó que no estaba ni molesto ni enojado.

“Para ser honesto, durante el partido me resultó bastante gracioso. Simplemente tuve que tomármelo con humor, porque era algo nuevo todo el tiempo”, expresó. “Creo que también fue mi cuerpo el que empezó a compensar. Empecé a hacer movimientos distintos a los que hago normalmente sólo para evitar el dolor”.