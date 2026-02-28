Avanza rehabilitación del Escuadrón 201

Durante el recorrido, la alcaldesa constató el progreso de los trabajos que presentan un avance del 68 por ciento. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de una gira de trabajo, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, supervisó los avances de la rehabilitación integral del edificio del Escuadrón 201, un inmueble emblemático que forma parte de la memoria colectiva de los neolaredenses y que hoy avanza firmemente hacia su recuperación.

Durante el recorrido, la alcaldesa constató el progreso de los trabajos que presentan un avance del 68 por ciento, en una intervención que contempla la rehabilitación de cubierta e impermeabilización en una superficie de 1,800 metros cuadrados, con una inversión municipal de 7 millones 166 mil 99 pesos con 50 centavos.

Esta obra forma parte de una estrategia responsable de rescate de espacios históricos que fortalecen la identidad y el orgullo de la ciudad.

“Invertir en la restauración de edificios emblemáticos no es un gasto, es una responsabilidad histórica; estos espacios representan nuestra identidad, forman parte de la historia de México y de Nuevo Laredo, y era un compromiso de nuestro gobierno rescatarlos. Hoy estamos cumpliendo con hechos, devolviéndole la vida a un inmueble que simboliza el orgullo nacional y el legado de quienes defendieron a nuestro país”, expresó la presidenta municipal.

Gracias a la gestión del Gobierno Municipal, se obtuvieron los permisos correspondientes del Gobierno Federal para poder intervenir este inmueble, el cual cuenta con regulaciones específicas debido a su valor histórico y simbólico. Esta autorización permitió emprender las acciones necesarias bajo los lineamientos establecidos para la conservación de edificios con relevancia nacional.

Los trabajos incluyen la reconstrucción de canal pluvial, bajante pluvial, reinstalación de IPR, limpieza y pintura en estructura, colocación de lámina pintro en arcotecho, instalación de paso de gato, reparación de barandal y ventanas, así como la renivelación de losa con concreto e impermeabilización general, acciones que permitirán devolver funcionalidad, seguridad y durabilidad a este espacio histórico.

El edificio del Escuadrón 201 alberga una profunda carga histórica, ya que fue sede del grupo militar que representó a México durante la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana; además actualmente es sede de importantes competencias deportivas escolares, así como competencias culturales.

Este espacio forma parte del complejo donde se ubica la Escuela Secundaria Número Uno, la más antigua de la ciudad, lo que refuerza su relevancia educativa y cultural para generaciones de neolaredenses.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio histórico y arquitectónico de Nuevo Laredo, garantizando que espacios que forman parte de la historia nacional continúen vigentes, funcionales y al servicio de la comunidad.