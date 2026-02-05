Avanza Manchester City a final de Copa y enfrentará al Arsenal en Wembley

El conjunto de Guardiola venció 3-1 al Newcastle y disputará el título ante su gran rival de Premier League

Omar Marmoush del Manchester City celebra tras anotar en el encuentro de semifinales de la Copa de la Liga inglesa ante el Newcastle el miércoles 4 de febrero del 2026. (AP Foto/Dave Thompson)

MANCHESTER, Inglaterra.- Manchester City se medirá con Arsenal en la final de la Copa de la Liga inglesa.

Los dos equipos que se encuentran en la cima de la Liga Premier se enfrentarán el próximo mes en el Estadio de Wembley después de que el City venció el miércoles 3-1 al Newcastle para ganar su semifinal con un marcador global de 5-1.

Tanto el City como el Arsenal todavía están en la contienda por ganar todos los trofeos esta temporada. La Copa de la Liga es la oportunidad de levantar el primer trofeo importante de la campaña y de infligir potencialmente un golpe psicológico en la carrera por el título.

“Estamos aquí para ganar trofeos y damos lo mejor de nosotros cada día para llegar a estas finales y obtener el trofeo”, dijo el delantero del City, Omar Marmoush, quien anotó dos goles.

El Arsenal lidera actualmente la clasificación con seis puntos de ventaja sobre el City, que está en segundo lugar. Ambos equipos han avanzado a los octavos de final de la Liga de Campeones y a la cuarta ronda de la Copa de la FA.

La final de la Copa de la Liga está prevista para el 22 de marzo.

“Es un placer jugar contra el Arsenal, el mejor equipo ahora mismo en Europa, tal vez del mundo”, dijo el entrenador del City, Pep Guardiola. “Cuanto más podamos jugar contra ellos, mejor equipo seremos”.

Dos goles en la primera mitad por parte de Marmoush en el Etihad acabaron efectivamente con el Newcastle en una semifinal donde el City ganaba 2-0 desde el partido de ida. Tijjani Reijnders añadió otro tanto antes del descanso.

El Newcastle anotó un gol de consolación a través del suplente Anthony Elanga y evitó la goleada después de los primeros 45 minutos.

El Arsenal aseguró su lugar en la final con una victoria de 1-0 contra el Chelsea el martes para sellar una victoria con marcador global de 4-2.

Rivalidad al alza

La final continuará la reciente rivalidad entre los clubes. El City venció al Arsenal en el duelo por el título en 2023 y 2024. En ambas ocasiones, el Arsenal llegó a estar en la cima de la clasificación.

El equipo del español Mikel Arteta está nuevamente arriba esta temporada y apunta a ganar el título por primera vez desde 2004.

La Copa de la Liga sería el primer trofeo importante de Arteta desde su temporada debut como entrenador del Arsenal, cuando ganó la Copa FA en el 2020.

Anteriormente fue asistente de Pep Guardiola en el City y la victoria en la final lo vería finalmente vencer a su antiguo colega por un trofeo importante.

Guardiola, mientras tanto, tendrá la oportunidad de ganar su 16to trofeo importante desde que asumió el cargo en el City en 2016 y su quinta Copa de la Liga.

El City busca ganarla por novena vez y acercarse a uno del récord de diez en la competición que tiene el Liverpool.

El Arsenal ha ganado el trofeo dos veces, la más reciente en 1993.

La final de este año será una repetición del 2018, cuando Arteta formaba parte del equipo técnico de Guardiola mientras el City triunfaba.

Doblete de Marmoush

Marmoush anotó el primer gol del City en el séptimo minuto cuando un intento de derribo de Dan Burn hizo que el balón rebotara en el internacional egipcio y se fuera a la red.

Su segundo llegó por otro error defensivo a los 29 cuando un intento de despeje de Kieran Trippier se elevó para que Marmoush cabeceara desde cerca.

Reijnders anotó el tercero desde dentro del área tres minutos después .El gol de Elanga llegó a los 62 y el Newcastle tuvo oportunidades para marcar más.