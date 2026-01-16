Avanza Barcelona a cuartos de Copa del Rey tras vencer al Racing

Goles de Ferran Torres y Lamine Yamal evitaron sorpresas, un día después de la eliminación del Real Madrid.

Lamine Yamal celebra con su compañero del Barcelona Raphinha tras anotar el segundo gol ante el Racing de Santander en los octavos de final de la Copa del Rey el jueves 15 de enero del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

MADRID.- El campeón defensor Barcelona evitó una sorpresa un día después de que el Real Madrid tropezara en la Copa del Rey, superando el jueves 2-0 al líder de la segunda división, el Racing de Santander, para alcanzar los cuartos de final.

El Madrid, que perdió la final de la Copa del año pasado ante el Barcelona, cayó el miércoles 3-2 por el Albacete, de segunda división, en el debut del entrenador Álvaro Arbeloa.

Ferran Torres rompió el empate en Santander en un contragolpe a los 66 minutos, recibiendo un pase de Fermín López y superando al portero antes de encontrar la red vacía. Lamine Yamal selló la victoria en el sexto y último minuto del tiempo añadido.

El Racing tuvo dos goles anulados por fuera de juego, uno al 77 y otro al 86. Desperdició una oportunidad de oro para igualar en una situación de uno contra uno en el tiempo de descuento de la segunda mitad, con el portero del Barcelona Joan García realizando una salvada de último minuto en un disparo del suplente Manex Lozano.

El partido se retrasó 15 minutos debido a problemas con el acceso.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, no alineó a algunos de sus mejores jugadores, incluidos Raphinha, Robert Lewandowski y Pedri. Los tres ingresaron al partido como suplentes en la segunda mitad.

Antes del inicio, los jugadores del Racing hicieron un pasillo de honor para los campeones de la Supercopa de España, alineándose para saludar a los jugadores del Barcelona al entrar al campo.

En el otro partido de octavos de final el jueves, el Valencia anotó un gol en cada mitad para avanzar ante el club de segunda categoría Burgos 2-0.

El martes, el Atlético de Madrid venció 1-0 al Deportivo La Coruña de segunda división.

Los otros equipos que avanzaron fueron la Real Sociedad, el Athletic Bilbao, el Real Betis y el Alavés.

El sorteo para los cuartos de final será el lunes y la final de la Copa se jugará en Sevilla el 25 de abril.