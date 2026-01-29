Avanza Arsenal a final histórica tras goleada en Copa de Campeonas Femenina

Las inglesas enfrentarán a Corinthians por el título, con premio millonario en juego este domingo

Gabi Zanotti de Corinthians celebra tras abrie el marcador en la semifinal de la Copa de Campeonas intercontinental ante Gotham FC, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/Alastair Grant)

LONDRES.- Alessia Russo anotó un par de goles en un lapso de 10 minutos durante el segundo para sentenciar la victoria 6-0 de Arsenal sobre el club marroquí ASFAR, asegurando el miércoles un lugar en la final de la primera Copa de Campeonas Femenina.

Arsenal enfrentará a Corinthians de Brasil el domingo en el partido por el título del campeonato intercontinental de clubes femeninos. A primera hora, Corinthians derrotó 1-0 a Gotham FC en el Gtech Community Stadium.

El cabezazo de Stina Blackstenius cruzó la raya de gol después de ocho minutos antes de ser despejado por una defensora, seguido de cerca por el gol de Frida Maanum a los 12 minutos para darle a Arsenal una ventaja temprana de 2-0.

Mariona Caldentey convirtió un penal a los 22 y el potente disparo de Olivia Smith desde la parte superior del área puso el 4-0 antes del descanso.

Russo ingresó a los 61 y anotó cinco minutos después antes de añadir un segundo gol a los 76. Las campeonas africanas no revistieron mayor peligro para Arsenal, campeonas de Europa.

En la primera semifinal, Gabi Zanotti anotó el gol de la victoria a los 82. La volante de 40 años bajó un centro con el pecho y remató de zurda superando a la arquer Ann-Katrin Berger, quien logró tocarlo pero no pudo evitar que acabara en la red.

Gotham, que se clasificó para el evento inaugural de la FIFA al ganar la primera Copa de Campeones de la CONCACAF, presionaron más en el segundo tiempo.

Pero Corinthians, campeonas de la Copa Libertadores de Sudamérica, se defendió con inteligencia y el equipo brasileño supo dar el zarpazo con Tamires colgando el centro para que la jugadora más veterana en el campo anotara el gol decisivo.

Fue el primer partido competitivo de Gotham desde que ganó el campeonato de la NWSL en noviembre. La capitana del equipo, Rose Lavelle , salió lesionada en el tiempo de descuento.

Tanto la final como el partido por el tercer lugar se jugarán el domingo en el estadio de Arsenal, con 2,3 millones de dólares para el ganador de la competición. El subcampeón se embolsará un millón.

La Copa de Campeones de seis equipos fue creada como un evento para equipos de clubes. Se basa en un número creciente de competiciones de clubes regionales, lideradas por el éxito de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA.

Dos campeonas continentales fueron eliminadas en rondas anteriores: Auckland United de Oceanía y Wuhan Chegu Jiangda representando a Asia.