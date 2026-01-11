Avalan COI y NHL nuevo estadio de hockey rumbo a Milán-Cortina

Aunque persisten detalles de construcción, pruebas recientes reforzaron confianza en la sede olímpica y la calidad del hielo

La Arena de Hockey sobre Hielo Milano Santagiulia se aprecia en esta foto del viernes 9 de enero de 2026 (Gian Mattia D'Alberto /LaPresse via AP)

La Arena de Hockey sobre Hielo Milano Santagiulia se aprecia en esta foto del viernes 9 de enero de 2026 (Gian Mattia D'Alberto /LaPresse via AP)

MILÁN.- El Comité Olímpico Internacional dice que está impresionado con el nuevo estadio de hockey para los Juegos de Milán-Cortina, incluso si partes de él todavía parecen un sitio de construcción.

El Estadio de Hockey sobre Hielo Santagiulia será uno de los puntos focales de los juegos que inician el próximo mes, debido a que por primera vez en una década se permitirá la participación de jugadores de la NHL en los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, el lugar también ha sido el punto focal de los problemas en la organización, con retrasos en la construcción y otros asuntos que han causado preocupación.

Finalmente está listo, o al menos casi.

La pista de hielo está en su lugar y la mayoría de los asientos, pero todavía hay una abundancia de láminas de plástico, mientras que algunas áreas, como los vestuarios, están lejos de estar terminadas.

“Lo que veo personalmente es un extraordinario graderío y este lugar… se ve fantástico”, afirmó el domingo Christophe Dubi, Director Ejecutivo de los Juegos Olímpicos del COI. “La última vez que vine fue antes de Navidad, y esto es radicalmente diferente. Así que, mucho progreso. Cualquiera involucrado aquí, sombrero quitado”.

“Solo hay un camino a seguir, y esa es la opinión de los expertos… y lo que nos dicen, de primera clase”.

La NHL ha expresado previamente su preocupación por la calidad del hielo debido a los retrasos en la construcción, con el subcomisionado Bill Daly diciendo que la liga no enviaría a sus jugadores si hubiera preocupaciones de seguridad.

El COI compartió algunas de esas preocupaciones.

“Aunque enfrentábamos muchas dificultades, siempre tuvimos un plan muy sólido”, comentó Dubi. “Ahora, tener un plan no significa que vas a llegar allí, pero hubo tanta supervisión y tanta experiencia puesta en este lugar con probablemente los mejores ingenieros, el mejor Ice Meister, todo lo que se pudo poner en ese lugar se puso”.

“Entonces, ¿alguna vez tuve dudas? No. ¿Estaba preocupado? Ciertamente. Porque si hubieras estado aquí hace seis meses, no se veía de esta manera, te lo puedo decir. Es increíble lo que han hecho, realmente increíble”.

Dubi habló en el último día de un evento de prueba muy esperado de tres días en el estadio.

El evento de prueba original programado para diciembre no se realizó debido a los retrasos en la construcción. El de este fin de semana —los últimos partidos de liga y copa de la temporada doméstica— son un mes antes de que inicie la competencia femenina.

Se espera que la NHL emita un comunicado al final de su visita al nuevo estadio, con una delegación que ha pasado tiempo aquí durante los últimos tres días.

La Federación Internacional de Hockey sobre Hielo no ve ningún obstáculo para que la NHL regrese a los Juegos Olímpicos por primera vez desde 2014, especialmente después de haber simulado condiciones olímpicas en el evento de prueba con tres partidos al día el sábado y el domingo.

“Sabemos lo difícil que es tener un alto nivel de calidad de hielo para el tercer juego del tercer período. Ayer fue una buena prueba porque fue fantástico, el puck deslizaba, no rebotaba”, dijo el presidente de la IIHF, Luc Tardif. “Así que volveremos a Zúrich felices y confiados. Vamos a hacer un informe, pero ayer fue una prueba, así que no hay razón para que la NHL no venga”.

El torneo olímpico de hockey masculino está programado del 11 al 22 de febrero, el femenino del 5 al 19 de febrero.