Ausencia de mujeres desata polémica en los Oscar

CIUDAD DE MÉXICO.- La ausencia de mujeres en las categorías generales de los Premios Oscar, nominaciones que se dieron a conocer este lunes, generó polémica sobre todo en la categoría de Mejor Director en la que se nota esta situación, toda vez que en otros certámenes sí hubo postuladas.

Al anunciar a los candidatos que se disputarán la estatuilla como Mejor Director, la actriz Issa Rae fijó la primera postura, una crítica velada, cuando dijo: “Felicitaciones a esos hombres”, luego de anunciar a los candidatos Bong Joon-ho por Parásitos; Sam Mendes por 1917; Todd Phillips por Joker; Martin Scorsese por El irlandés, y Quentin Tarantino por Érase una vez… en Hollywood.

La ceremonia de entrega de los premios de la Academia nuevamente estará envuelta en polémica, al excluir a directoras como Lulu Wang (The farewell), Greta Gerwig (Little women), Marielle Heller (A beautiful day in the neighborhood), Lorene Scafaria (Hustlers) y Alma Har’el (Honey boy).

A lo largo de su historia, es notoria la preferencia por el trabajo masculino en el Oscar. Solo cinco mujeres han sido nominadas en la categoría de Mejor Director: Kathryn Bigelow, por Zona de miedo (2009), única mujer que ganó el Oscar en esta categoría, además de Mejor Película y Mejor Actor.

Completan la lista Lina Wertmüller por Seven beauties (1975); Jane Campion por El piano, ganadora de tres estatuillas en 1994, incluido el de Mejor Guion Original, que se llevó la directora; Sofia Coppola por Perdidos en Tokio (2003), quien ganó el Oscar por el guion; Greta Gerwig, nominada por Lady bird (2017).

No es la primera vez que los diversos premios que entrega la industria del cine excluya a las mujeres directoras. En las nominaciones a los Globos de Oro tampoco se tomó en cuenta el trabajo de las mujeres.

Una nota de Hollywood Reporter recupera lo que dijo la actriz Natalie Portman en la ceremonia de los Globos de Oro de hace dos años, cuando le tocó presentar al ganador de la categoría: “Aquí están los nominados masculinos” para Director, dijo en plena transmisión televisiva.

La tendencia de excluir mujeres en los premios cinematográficos se une a la polémica que representa, cada año, dejar fuera a actores y actrices afroamericanos de las nominaciones.