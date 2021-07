Aumentan niños con autismo

NUEVO LAREDO, TAM.– Hace 20 años había un niño autista por cada 10 mil, hoy la prevalencia se estima en uno por cada 58 niños, así lo dio a conocer Alma Luján, presidenta del Patronato del Centro de Rehabilitación Asociación Civil de Nuevo Laredo (CERAC).

Dijo que estas cifras demuestran que es necesario emprender más acciones para identificar a los niños con autismo a una edad más temprana.

“El autismo es un síndrome de los más complicados en entender, porque físicamente pareciera que no tienen nada y son muy dadas las personas a creer que es un niño mal portado o chiflado, muchas personas no tienen la táctica o conocimiento de entender esta situación, los niños con esta condición no entienden pautas de comportamiento social”, señaló.

Manifestó que con diferentes acciones el Cerac busca que la comunidad comprenda lo difícil que es la vida de las personas que viven esta discapacidad a fin de generar un ambiente respetuoso para que sean comprendidos y aceptados.

“El autismo es una discapacidad que es permanente, desafortunadamente hay mucho desconocimiento al no saber identificar las señales oportunamente, yo invitó a las madres de familia a que acudan a preguntar para que sepan cómo ayudar a sus hijos, porque entre más pronto trabajamos con ellos, más fácil es llegar a estos niños que presentan autismo”, mencionó.

Luján agregó que, aunque esta enfermedad no es curable, si tiene un tratamiento, por lo que invita a las personas a que acudan a centros especiales para aprender a identificar el autismo u otra enfermedad.

El CERAC se encuentra ubicado en Venezuela 4616, en la colonia San Rafael abajo el puente Venezuela.