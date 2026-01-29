Aumentan despidos en grandes empresas de EU; crece la ansiedad laboral

Combinación de fotos de los logos de las empresas Amazon, Target, Lufthansa Group, UPS, ConocoPhillips, Intel, Microsoft, Procter & Gamble y Nestle. (AP Foto, archivo)

NUEVA YORK.- A medida que los despidos se acumulan, los trabajadores se sienten cada vez más ansiosos por el mercado laboral.

En Estados Unidos, los economistas han dicho que las empresas están básicamente en el punto muerto de “no contratar, no despedir”, lo que está llevando a muchas a limitar la apertura de más plazas o a pausarlas por completo en medio de la incertidumbre económica. La contratación general se ha estancado y el mes pasado sólo se crearon 50.000 empleos, comparados con 56.000 en noviembre.

Pero una lista creciente de empresas también está recortando empleos. Empresas de varios sectores han anunciado despidos, y muchos señalan el aumento de los costos operativos que van desde la avalancha de nuevos aranceles del presidente Donald Trump, la inflación persistente y los cambios en el gasto de los consumidores, cuya perspectiva sobre la economía de Estados Unidos recientemente cayó a su nivel más bajo desde 2014. Otros todavía están trabajando para reducir sus plantillas después de un auge de contrataciones durante la pandemia, particularmente en el comercio electrónico. Al mismo tiempo, cada vez más empresas están reduciendo sus nóminas mientras redirigen dinero hacia la inteligencia artificial, a menudo integrada en una reestructuración corporativa más amplia.

Más allá del sector privado, miles de empleados del gobierno federal perdieron sus empleos en recortes realizados por la administración Trump el año pasado. Eso ha tensado aún más el sentimiento general de las personas sobre encontrar un empleo estable hoy en día.

En seguida, algunas de las empresas que han anunciado importantes despidos recientemente.

Dow

El fabricante de productos químicos Dow, Inc. anunció el jueves planes para recortar alrededor de 4.500 empleos, como parte de un esfuerzo más amplio para “racionalizar” las operaciones, lo que incluye poner más énfasis en la inteligencia artificial y la automatización. Los recortes se suman a los del último año. Dow decidió eliminar 1.500 puestos en enero de 2025 y otros 800 durante el verano.

Amazon

El gigante del comercio electrónico Amazon anunció el miércoles el recorte alrededor de 16.000 puestos corporativos, solo tres meses después de anunciar otros 14.000. En su ronda más reciente, Amazon citó una reestructuración destinada a “eliminar la burocracia” en sus operaciones, pero los recortes también llegan mientras la empresa continúa aumentando el gasto en inteligencia artificial. Hace tiempo, el director general Andy Jassy anticipó que la IA generativa reduciría la fuerza laboral corporativa de Amazon.

UPS

United Parcel Service dijo el martes que planea recortar hasta 30.000 empleos operativos este año, mientras la empresa de paquetería continúa reduciendo el número de envíos de Amazon que maneja en medio de esfuerzos de recuperación más amplios. UPS dijo que estos recortes se realizarán a través de liquidaciones voluntarias para conductores a tiempo completo y al cese natural de los puestos. Los recortes se suman a un total combinado de 48.000 despidos que la empresa reveló en 2025.

Tyson Foods

A finales del año pasado, Tyson Foods dijo que cerraría una planta que empleaba a 3.200 personas en Lexington, Nebraska, lo que provocó la pérdida de empleos en la pequeña ciudad de 11.000 habitantes. Los despidos comenzaron el 20 de enero, pero la empresa notificó a las autoridades estatales que estaba reteniendo temporalmente a menos de 300 trabajadores para ayudar a completar el cierre. En noviembre Tyson también anunció planes para eliminar uno de los dos turnos en una planta de Amarillo, Texas, eliminando 1.700 empleos.

HP

En noviembre, HP dijo que esperaba despedir a entre 4.000 y 6.000 empleados. Los recortes son parte de una iniciativa más amplia del fabricante de computadoras para racionalizar las operaciones, lo que incluye adoptar la IA para aumentar la productividad. La empresa tiene como objetivo completar estas acciones para el final del año fiscal 2028.

Verizon

Verizon comenzó a despedir a más de 13.000 empleados en noviembre. En un memorando al personal anunciando los recortes, el CEO Dan Schulman dijo que el gigante de las telecomunicaciones necesitaba simplificar las operaciones y “reorientar” toda la empresa.

Nestlé

A mediados de octubre, Nestlé dijo que recortaría 16.000 empleos a nivel mundial, como parte de una reducción de costos más amplia destinada a revitalizar su desempeño financiero en medio de vientos en contra como el aumento de los costos de las materias primas y los aranceles impuestos por Estados Unidos. El gigante suizo de alimentos dijo que los despidos se llevarían a cabo durante los próximos dos años.

Novo Nordisk

En septiembre, la farmacéutica danesa Novo Nordisk dijo que recortaría 9.000 empleos, alrededor del 11% de su fuerza laboral. El fabricante de fármacos como Ozempic y Wegovy informó que los despidos eran parte de una reestructuración más amplia, mientras trabaja para vender más medicamentos para la obesidad y la diabetes en medio de una creciente competencia.

Intel

Intel ha decidido eliminar miles de empleos mientras el fabricante de chips batalla para revitalizar su negocio. El año pasado, el CEO Lip-Bu Tan dijo que Intel esperaba terminar 2025 con 75.000 trabajadores “principales”, excluyendo subsidiarias, a través de despidos y la no renovación de contratos. A finales de 2024, la empresa tenía reportados 99.500 empleados. La compañía anunció previamente una reducción del 15% de la fuerza laboral.

Procter & Gamble

El verano pasado, Procter & Gamble dijo que recortaría hasta 7.000 empleos durante los próximos dos años, el 6% de la fuerza laboral global de la empresa. El fabricante de detergente Tide y pañales Pampers dijo que los despidos eran parte de una reestructuración más amplia, que también llega en medio de presiones arancelarias.

Microsoft

Microsoft inició dos rondas de despidos masivos el año pasado, impactando primero a 6.000 y luego a otros 9.000 puestos. El gigante tecnológico citó “cambios organizacionales”, pero los recortes también llegaron mientras la empresa gasta mucho en IA.

Otras empresas que han anunciado recortes:

1. General Motors recortó alrededor de 1.700 empleos en sitios de fabricación en Michigan y Ohio el otoño pasado, además de cientos de despidos temporales para otros empleados.

2. Paramount, propiedad de Skydance, inició aproximadamente 1.000 despidos en octubre y luego anunció planes para recortar otros 1.600 empleos como parte de desinversiones en Argentina y Chile.

3. Target en octubre decidió eliminar alrededor de 1.800 puestos corporativos.

4. ConocoPhillips anunció planes para despedir hasta una cuarta parte de su fuerza laboral, o entre 2.600 y 3.250 trabajadores, tomando la mayoría de los recortes antes del final de 2025.

5. Lufthansa Group dice que eliminará 4.000 empleos para 2030.