Aumenta donación de sangre voluntaria: Franciso Mejía Barrientos

Del 10 al 15 % es el incremento de donadores, afirma el titular del Banco de Sangre en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.– Francisco Mejía Barrientos, titular del Banco de Sangre en Nuevo Laredo, dio a conocer que durante este año la donación voluntaria ha tenido un incremento favorable, lo que se podría traducir en un aumento del 10 al 15% de participación ciudadana.

“Fíjate que estamos teniendo un poquito más de donadores voluntarios. Me es muy grato para mí y muy interesante. Continuamos con la campaña de donación voluntaria, como ya se los he comentado, nosotros como Banco de Sangre y tú al ofrecer una donación voluntaria, te ofrecemos un examen físico completo que incluye pruebas de VIH, Sífilis, Hepatitis B, Hepatitis C, en sí son seis estudios completos que se hacen gratuitos. Y, de no ser factible como donador, igual es gratis”, comentó Mejía Barrientos.

Precisó que en caso de que algún donador resulte positivo en alguna enfermedad, como plus o extra, sale canalizado a alguna institución médica para recibir atención y tratamiento, según sea el diagnóstico que se obtenga. Y, de ser apto para donar, se les da además el beneficio de ocupar alguna unidad de sangre y pueden solicitarla.

De acuerdo al titular del Banco de Sangre, apenas en el 2024 se atendían un promedio de 200 donadores por mes. Ahora, con este ligero pero importante incremento, esta cantidad de donadores podría aumentar, que sin duda es algo muy importante porque de necesitar sangre en algún momento, tienen la opción de ser beneficiados con la misma en dicho banco de sangre.

Para concluir resaltó que el tema de los tatuajes y piercing, estas personas al año de haberse realizado un tatuaje o perforación, pueden ser candidatos a donar sangre. Se someterán a los exámenes antes mencionados y, al salir negativos, serían también candidatos a ser donadores de sangre, sin problema alguno.