Aumenta detección temprana de VIH en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam.- De acuerdo con el conteo oficial de casos nuevos de personas contagiadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), este año en Tamaulipas, alrededor del 64 por ciento fueron detectados en la etapa uno lo que permite al paciente iniciar el tratamiento adecuado, así como prevenir que contagie a más personas.

La Dirección General de Epidemiología (DGE) federal precisó en su más reciente informe, que abarca el primer semestre del 2025, que en la entidad han sido confirmados 179 casos de esta enfermedad de transmisión sexual.

Detalló que de este total fueron 113 los que se detectaron en el estadio uno de la enfermedad, que es cuando el VIH se reproduce rápidamente y la persona tiene una alta carga viral en la sangre, volviéndose muy contagiosa.

En el estadio dos fueron detectados 23 pacientes, esta fase es conocida como de latencia clínica o asintomática, la cual puede durar años o décadas, siempre y cuando el paciente se encuentre en tratamiento antirretroviral.

La DGE federal añadió que en el estadio tres de la enfermedad se detectaron 33 pacientes, es la fase más grave de la infección, con el sistema inmunitario muy dañado con poca respuesta a las infecciones oportunistas.

En cuanto a pacientes en estadio cuatro, precisó, se detectaron diez en el primer semestre del año, fase que es la más avanzada de la infección por el virus y se presenta el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y el sistema inmunitario está gravemente debilitado.

Finalmente, la DGE precisó que, de los 179 casos nuevos del VIH, 136 corresponden a pacientes masculino y 43 a femeninos, de acuerdo con el sexo declarado al nacer.